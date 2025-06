Pierwsze w Polsce płatności dłonią. Autopay testuje system HandGo

Technologia wykorzystuje skaner podobny do standardowego terminala płatniczego. Zamiast przykładać kartę lub telefon, użytkownik przykłada dłoń do urządzenia. System skanuje obraz dłoni użytkownika, wyodrębnia unikalne cechy linii papilarnych i porównuje je z wcześniej zapisanymi informacjami, aby zweryfikować tożsamość i sfinalizować transakcję płatniczą. Transakcja trwa kilka sekund. Andrzej Antoń, prezes Autopay, tłumaczy założenia: To rozwiązanie może być szczególnie użyteczne w branży wellness i sportu. Nie trzeba mieć przy sobie smartfona czy karty – wystarczy dłoń, która jest unikalna i zawsze dostępna.

System zostanie wdrożony w wybranych punktach, począwszy od kompleksu saun Limitless w Sopocie należącego do Autopay. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy – w miejscach związanych ze sportem i rekreacją noszenie dodatkowych przedmiotów bywa problematyczne. Aby korzystać z systemu, trzeba zarejestrować się w aplikacji Autopay, dodać kartę płatniczą, a przy pierwszym zakupie zeskanować kod QR i przypisać odcisk dłoni do konta. Autopay podkreśla, że system przechowuje jedynie cyfrowy token dłoni, nie jej zdjęcie. Dłoń służy tylko do autoryzacji zakupu – sama płatność następuje standardowo z przypisanej karty. Firma stosuje szyfrowanie TLS używane przez banki oraz spełnia standardy PCI DSS i ISO/IEC 27001. Komunikacja w systemie jest zabezpieczona cyfrowym podpisywaniem wiadomości.

Autopay dołącza do rosnącej grupy globalnych firm testujących płatności biometryczne w kluczowym momencie rozwoju tej technologii. JPMorgan planuje szeroki rollout technologii płatności dłonią w 2025 roku, a Mastercard zintegrowało biometrię dłoni ze swoim programem biometrycznego checkout. Amazon wprowadził już technologię Amazon One do wszystkich ponad 500 sklepów Whole Foods w USA, a w marcu 2024 roku uruchomił aplikację Amazon One Palm Payment. W Azji chiński Tencent również rozwija usługi skanowania dłoni, umożliwiając użytkownikom płacenie za przejazdy metrem w Pekinie.

Rynek płatności biometrycznych wart miliardy

Dane rynkowe potwierdzają potencjał technologii. Globalny rynek płatności biometrycznych ma osiągnąć ponad 3 miliardy użytkowników i wartość prawie 5,8 biliona dolarów do 2026 roku. Juniper Research prognozuje ponad 100-procentowy wzrost rynku globalnych płatności biometrycznych między 2024 a 2028 rokiem, a do końca 2025 roku płatności mobilne zabezpieczone biometrycznie mają osiągnąć wartość 3 bilionów dolarów. Rynek sprzętu do płatności dłonią był wyceniony na 42,9 mln dolarów w 2024 roku, podczas gdy Ameryka Północna prowadzi w adopcji płatności dłonią z rynkiem wycenionym na 24,4 mln dolarów w 2024 roku.

Choć płatności dłonią są nadal we wczesnym stadium adopcji, już teraz dokonują transformacji różnych sektorów. Obawy o bezpieczeństwo i potencjalne włamywanie się do danych biometrycznych pozostają istotne w kontekście udostępniania tych informacji. Autopay obsługuje ponad 50 tysięcy firm i 10 milionów użytkowników miesięcznie, co daje możliwości szerszego wdrożenia technologii. Jeśli pilotaże będą kontynuowane z sukcesem, systemy płatności biometrycznych mogą zostać wprowadzone do handlu detalicznego w całym kraju jeszcze w tym roku. Wyniki testów pokażą, czy polscy konsumenci będą gotowi na tego typu rozwiązania w momencie, gdy globalni gracze intensywnie rozwijają tę technologię.