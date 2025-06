Avast wprowadza bezpłatne narzędzie AI przeciwko oszustom internetowym

Avast wprowadził nowe narzędzie ochrony przed oszustwami internetowymi – Avast Scam Guardian, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania podejrzanych wiadomości, e-maili i stron internetowych. Co ciekawe, jest to bezpłatna funkcja zintegrowana z darmowym antywirusem Avast.

AI kontra AI – nowa era cyberbezpieczeństwa

Scam Guardian działa w czasie rzeczywistym, analizując wzorce w treściach i interakcjach użytkowników. System wykorzystuje modele AI wytrenowane na rzeczywistych zagrożeniach, co pozwala na szybkie rozpoznawanie nowych form oszustw.

Dlaczego akurat teraz? Według raportu Avast za Q1/2025, liczba naruszeń danych osobowych wzrosła o 186%, a oszustwa phishingowe – o dramatyczne 466% w porównaniu z poprzednim kwartałem. W Wielkiej Brytanii niemal co trzeci dorosły padł już w tym roku celem oszustwa, z zakupami online na czele listy.

Problem jest globalny – eksperci z Avast Threat Labs ostrzegają, że w 2025 roku deepfake’i i hiperpersonalizowane oszustwa będą głównym zagrożeniem cyberbezpieczeństwa. Niemal 90% wszystkich zagrożeń to już obecnie inżynieria społeczna, a nie tradycyjne malware.

Jak to działa w praktyce?

Użytkowanie jest proste – wystarczy zainstalować lub zaktualizować darmowy Avast Free Antivirus. Scam Guardian włącza się automatycznie i pracuje w tle, skanując:

Strony internetowe pod kątem podejrzanych wzorców

E-maile w poszukiwaniu oznak phishingu

Wiadomości tekstowe w celu wykrycia oszustw

System natychmiast ostrzega użytkownika, gdy wykryje potencjalne zagrożenie.

Deepfake’i napędzają przemysł oszustw

Nowa funkcja Avast pojawia się w okresie prawdziwej epidemii oszustw napędzanych AI. Badanie Bitget z 2025 roku ujawniło, że w samym Q1 2025 zlikwidowano 87 grup przestępczych wykorzystujących deepfake’i, a straty z powodu oszustw kryptowalutowych osiągnęły 4,6 miliarda dolarów – wzrost o 24% rok do roku.

Niemal 40% oszustw wysokiej wartości w 2024 roku było napędzanych przez technologię deepfake. Oszuści masowo wykorzystują fałszywe filmy z Elonem Muskiem, podszywają się pod singapurskiego premiera, a nawet przeprowadzają fałszywe rozmowy wideo na Zoom.

Rynek odpowiada na zagrożenie

Avast nie jest jedynym, który stawia na AI w walce z oszustami. Norton uruchomił niedawno Genie Scam Protection, a McAfee wprowadził Scam Detector – narzędzie AI wykrywające deepfake’i w filmach. Nawet Google testuje funkcje wykrywania oszustw na telefonach Pixel.

Co dalej? Płatna wersja już w drodze

Avast planuje także wersję Scam Guardian Pro, która ma pojawić się jeszcze w tym roku. Płatna edycja zaoferuje dodatkowe funkcje, w tym ochronę przed oszukańczymi połączeniami telefonicznymi i SMS-ami napędzaną AI.

To ciekawy przykład na to, jak producenci oprogramowania antywirusowego odpowiadają na rosnące zagrożenie ze strony cyberprzestępców wykorzystujących generatywną AI do tworzenia coraz bardziej przekonujących oszustw. Statystyki są alarmujące: średnio każdego dnia pojawia się 190 000 nowych ataków malware, a niemal 90% wszystkich cyberzagrożeń to oszustwa phishingowe lub inne formy inżynierii społecznej.

Czytaj też: Microsoft zwiększy cyberbezpieczeństwo Polski. Czy to zagrywka wizerunkowa?

Czy bezpłatne narzędzie Avast wystarczy przeciwko tak zaawansowanemu przeciwnikowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – walka między “dobrą” a “złą” sztuczną inteligencją dopiero się zaczyna. W dobie, gdy oszuści wykorzystują AI do tworzenia tysięcy spersonalizowanych wiadomości w ciągu sekund, potrzebujemy równie inteligentnej obrony. Avast Scam Guardian jest już dostępny jako część darmowego pakietu Avast Free Antivirus.