Nowy rekord. Energia przesłana przez Amerykanów bezprzewodowo na ogromną odległość

Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA) poinformowała właśnie, że w najnowszych testach badaczom udało się ustanowić nowy rekord świata w bezprzewodowej transmisji energii. Według udostępnionych informacji badaczom udało się przesłać ponad 800 watów mocy na dystans 8,6 kilometra. To ogromny skok w dziedzinie bezprzewodowego przesyłu energii (Wireless Power Transmission, WPT), technologii, która fascynuje inżynierów od czasów Nikoli Tesli.

W odróżnieniu od wcześniejszych testów, które pozwalały na przesyłanie zaledwie miliwatów energii na niewielkie odległości, nowy test przeprowadzony przez DARPA udowodnił praktyczny potencjał tej technologii w skali makro. Dotychczasowy rekord wynosił 230 watów przesłanych na 1,7 kilometra. Nowe osiągnięcie w spektakularnym stylu bije te wyniki na głowę.

Opisywane tutaj testy przeprowadzono w ramach programu Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER) realizowanego w Nowym Meksyku. W ramach testu wykorzystano specjalistyczny laser, który w ciągu 30 sekund przesłał skoncentrowaną wiązkę energii do odbiornika umieszczonego 8,6 km dalej. Wiązka światła, przechodząc przez wąski otwór, trafiała na lustro, które skupiało energię na panelach fotowoltaicznych, przekształcających ją z powrotem w energię elektryczną.

Badacze wskazują, że w ramach testu osiągnięto sprawność konwersji strumienia na energię na poziomie 20 proc., co stanowi imponujący wynik jeżeli zważamy na fakt, iż wydajność nie była w ramach tego testu najważniejsza i na fakt, że jest to wciąż bardzo wczesny etap rozwoju technologii.

Kluczowym elementem całego testu było przetestowania możliwości wysyłania energii na dużą odległość. Mało tego, w przeciwieństwie do testów ziemia-powietrze, tutaj mieliśmy do czynienia z przesyłaniem energii w osi równoległej do gruntu. To znacznie trudniejsze, bowiem przez całą drogę wiązka porusza się w najgęstszej warstwie atmosfery, a tym samym musi sobie poradzić z licznymi zakłóceniami ze strony atmosfery.

No dobrze, ale gdzie można tę technologię wykorzystać? DARPA wskazuje, że jej celem jest stworzenie skalowalnej infrastruktury bezprzewodowego przesyłu energii, którą można by wykorzystać zarówno w operacjach wojskowych, np. w razie konieczności dostarczenia energii na pierwszą linię frontu, czy też do dronów monitorujących pole walki. Nie zmienia to faktu, że z czasem technologię bezprzewodowego przesyłu energii można by było wykorzystać w wielu innych miejscach, np. w trakcie prowadzenia akcji ratunkowej na terenach dotkniętych katastrofami naturalnymi.

Jednym z możliwych przyszłych zastosowań technologii POWER jest zasilanie bezzałogowych statków powietrznych (UAV), co umożliwiłoby im wielogodzinne loty bez potrzeby tankowania czy ładowania baterii. To właśnie ten kierunek – elastyczność energetyczna w dowolnym miejscu i czasie – wydaje się być przyszłością energetyki operacyjnej.