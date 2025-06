Biedronka ma dla ciebie nie jeden, ale trzy powerbanki w promocji

Kup powerbank w sieci Biedronka, odbierz dwa kolejne za złotówkę

Powerbank jest jednym z tych akcesoriów, które stanowią nieodłączne wyposażenie mojego plecaka. Dzięki niemu mogę doładować telefon bez poszukiwania gniazdka, uzupełnić akumulatory do aparatu fotograficznego, a nawet zasilać z niego laptopa w razie potrzeby, choć ten raczej sporadycznie towarzyszy mi w terenie.

Nic zatem dziwnego, że najnowsza promocja Biedronki przyciągnęła mój wzrok. W jej ramach można kupić jeden z dwóch wariantów powerbanku Tracer Blaze o pojemności 30000 mAh / 111 Wh – to nowoczesne urządzenie, zgodne ze standardami Quick Charge 3 i Power Delivery, wyposażone w jedno wyjście USB-C i dwa wyjścia USB-A:

Czytaj też: Edge 137 w kanale stabilnym. Zgodnie z zapowiedzią, wylatuje z niej mnóstwo funkcji

USB-1: 10V/2.25A,5V/3A,9V/3.0A,12V/2.5A

USB-2: 10V/2.25A,5V/3A,9V/3.0A,12V/2.5A

Type-C: 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A

Maksymalna moc wyjściowa to 65 W w trybie PD, taką samą mocą można Tracera Blaze ładować. Kontrolę parametrów pracy ułatwia wbudowany wyświetlacz, wskazujący stan baterii i moc ładowania.

Tracer Blaze 30000 mAh kosztuje w Biedronce 199 zł, w wariancie białym lub czarnym. Gdzie zatem promocja? Otóż do tego samego koszyka można dołożyć inny powerbank, Tracer EnerGo 100 mAh, w jednym z trzech dostępnych kolorów. I będzie on kosztował tylko złotówkę zamiast normalnej ceny 69 zł. Ba, w promocji można dołożyć DWA takie powerbanki i oba będą kosztowały po złotówce. Chociaż są to dość proste baterie, zapewniające zasilanie 5V/2A dla urządzeń, to najbardziej tu się liczy niewielki rozmiar, waga (220g) i odporna obudowa, a za tę cenę i tak są oczywiście bezkonkurencyjne, a jak nietrudno policzyć, za łącznie 201 zł możemy zaopatrzyć się w powerbanki dla całej rodziny.

Link do promocji znajdziecie tutaj.