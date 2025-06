Letni cashback Sony na telewizory Sony Bravia 5

Rodzina Sony Bravia 5

Sony Bravia 5 ro rodzina nowoczesnych telewizorów ze średniej półki, wyposażonych w ekrany LCD 4K i podświetlenie Mini LED z kropką kwantową . Dostępnych jest 5 rozmiarów (z tego 3 jeszcze w przedsprzedaży) – 55 cali, 65 cali, 75 cali, 85 cali i 98 cali. Inteligentna kontrola podświetlenia XR Backlight Master Drive zapożyczona z profesjonalnych monitorów pozwala na precyzyjne lokalne wygaszanie, a dzięki temu uzyskanie poziomu czerni, kontrastu i przejść tonalnych kojarzonych do tej pory z ekranami OLED.

Najważniejsze cechy nowej serii Bravia 5, komunikowane przez Sony to:

XR Backlight Master Drive – Zapewnia imponujący kontrast i realistyczne odwzorowanie ciemnych i jasnych fragmentów obrazu.

– Zapewnia imponujący kontrast i realistyczne odwzorowanie ciemnych i jasnych fragmentów obrazu. Wyświetlacz XR Triluminos Pro – Odtwarza ponad miliard kolorów z subtelnymi różnicami barw, nadając obrazowi naturalny wygląd i bogatą kolorystykę.

– Odtwarza ponad miliard kolorów z subtelnymi różnicami barw, nadając obrazowi naturalny wygląd i bogatą kolorystykę. XR Clear Image – Przekształca obraz do jakości bliskiej 4K, redukując zakłócenia dzięki podziałowi na strefy i dynamicznej analizie klatek.

Przekształca obraz do jakości bliskiej 4K, redukując zakłócenia dzięki podziałowi na strefy i dynamicznej analizie klatek. Procesor XR – Rozpoznaje sceny, analizuje dane i optymalizuje obraz i dźwięk, nadając maksymalny realizm.

– Rozpoznaje sceny, analizuje dane i optymalizuje obraz i dźwięk, nadając maksymalny realizm. XR Motion Clarity – Analizuje ruch i synchronizuje z nim podświetlenie, dzięki czemu obraz w dynamicznych scenach jest wyraźny, jasny i płynny.

– Analizuje ruch i synchronizuje z nim podświetlenie, dzięki czemu obraz w dynamicznych scenach jest wyraźny, jasny i płynny. Acoustic Multi-Audio – Emituje dźwięk bezpośrednio z ekranu, dopasowując go idealnie do obrazu.

– Emituje dźwięk bezpośrednio z ekranu, dopasowując go idealnie do obrazu. X-Balanced Speaker – Głośnik X-Balanced Speaker z membraną o specjalnym kształcie zmniejsza zniekształcenia i poprawia rozdzielczość dźwięku.

Wszystkie telewizory obsługują HDR10, HLG oraz Dolby Vision, a system Google TV zapewnia funkcje Smart i dostęp do aplikacji.

Aby skorzystać z promocyjnego cashbacku, należy w terminie 2 czerwca – 3 sierpnia 2025 roku zakupić objęty akcją telewizor u jednego z partnerów handlowych Sony, a następnie wystawić opinię o produkcie na stronie sprzedawcy. Następnie należy założyć konto My Sony, jeśli go jeszcze nie mamy i wypełnić formularz dostępny na stronie akcji. Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku, jednak nie wcześniej niż 14 dni po dacie zakupu. Lista modeli i wysokość zwrotu wygląda następująco:

model typ nazwa kodowa kwota 98 BRAVIA 5 QLED (XR | Mini LED) K98XR55BP.CEI 2 000 zł 85 BRAVIA 5 QLED (XR | Mini LED) K85XR55BP.CEI 1 000 zł 75 BRAVIA 5 QLED (XR | Mini LED) K75XR55BP.CEI 600 zł 65 BRAVIA 5 QLED (XR | Mini LED) K65XR55B.CEI 500 zł 55 BRAVIA 5 QLED (XR | Mini LED) K55XR55B.CEI 300 zł

Regulamin akcji zawierający między innymi szczegółowe warunki dotyczące tego, co ma się znaleźć w wystawionej opinii, dostępny jest pod tym linkiem: PL_TV_BRAVIA_Summer_Terms_and_Conditions_2025.pdf