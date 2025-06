Chery Tiggo 8 PHEV wjeżdża na polski rynek. Hybryda z zasięgiem 1100 km i miejscem dla 7 osób

Najważniejszym atutem Tiggo 8 PHEV jest elastyczna konfiguracja wnętrza. Układ siedzeń 5+2 pozwala na dostosowanie kabiny do aktualnych potrzeb – od codziennej jazdy w pięciu osobach po rodzinne wyprawy z pełnym załadunkiem. Szczególnie imponuje przestrzeń bagażowa, która w maksymalnej konfiguracji osiąga 1930 litrów. Inżynierowie Chery zadbali o praktyczne rozwiązania. Drugi rząd siedzeń można przesunąć o 40 centymetrów, co umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni. Trzeci rząd – często kompromisowy w tej klasie pojazdów – oferuje pełnowymiarowe siedzenia z ergonomiczną pozycją pasażerów.

Do dyspozycji podróżnych pozostaje 36 schowków rozmieszczonych w różnych częściach kabiny. System klimatyzacji dwustrefowej z pamięcią ustawień i niezależnymi nawiewami dla drugiego rzędu, oraz 64-kolorowe oświetlenie ambientowe zsynchronizowane z trybami jazdy, mają zapewnić komfort na poziomie aut z wyższej półki cenowej. Serce Tiggo 8 PHEV stanowi system CSH (Chery Super Hybrid) zbudowany na platformie T1X. Układ hybrydowy oferuje łączną moc maksymalną 279 KM (205 kW), co powinno zapewnić odpowiednie osiągi nawet przy pełnym obciążeniu pojazdu.

Kluczowe parametry napędu prezentują się następująco:

Łączny zasięg: do 1100 km

Zasięg w trybie elektrycznym: 90 km

Akumulator: litowo-żelazowo-fosforanowy

Zakres temperatur pracy: od -35°C do +60°C

Dodatkową funkcjonalnością jest system Vehicle-to-Load (V2L) o mocy 3,3 kW, umożliwiający zasilanie zewnętrznych urządzeń elektrycznych – od lodówek turystycznych po projektory. Rozwiązanie to może okazać się przydatne podczas wypraw poza miasto. Tiggo 8 PHEV wyposażono w 15,6-calowy ekran centralny o rozdzielczości 2.5K, system kamer 540° z funkcją widoku przez nadwozie oraz wyświetlacz HUD. Standard obejmuje również Apple CarPlay, Android Auto i dwie bezprzewodowe ładowarki o mocy 50W. Za jakość dźwięku odpowiada system audio Sony z 12 głośnikami. Inżynierowie zastosowali 26 stref wygłuszających oraz szyby akustyczne z podwójną warstwą, co ma ograniczyć hałas w kabinie.

Struktura nadwozia TIGGO 8 PHEV została zaprojektowana zgodnie z pięciogwiazdkowymi standardami bezpieczeństwa. W testach A-NCAP model uzyskał maksymalną ocenę pięciu gwiazdek. Kluczowe strefy wzmocniono gorącotłoczoną stalą o ultra wysokiej wytrzymałości (1500 MPa). System bezpieczeństwa obejmuje 9 poduszek powietrznych, w tym centralną, oraz kompletny pakiet systemów ADAS klasy L2+. W wyposażeniu znajdują się: asystent jazdy w korku, monitorowanie martwego pola, autonomiczne hamowanie awaryjne, ostrzeżenie przy ruchu poprzecznym z tyłu, wykrywanie zmęczenia kierowcy oraz obecności dziecka w pojeździe. Kamery 3MP i czujniki ultradźwiękowe zapewniają pełną świadomość sytuacyjną w zakresie 360 stopni.

Chery oferuje 7-letnią gwarancję podstawową lub 150 000 km przebiegu dla wszystkich modeli, także w wersjach PHEV. Kluczowe komponenty elektryczne – akumulator, silnik elektryczny i elektronika sterująca – objęte są rozszerzoną gwarancją na 8 lat lub 160 000 km. Standardem jest 24-godzinna pomoc drogowa przez 3 lata, z możliwością przedłużenia do 7 lat przy regularnym serwisie autoryzowanym. Centralny magazyn części zamiennych w Warszawie ma zapewnić dostawę do punktów dealerskich w całym kraju w ciągu 24 godzin.

Grupa Chery utrzymuje stabilną pozycję na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym. W maju 2025 roku sprzedała globalnie 205 732 samochody, przekraczając poziom 1 miliona sprzedanych pojazdów od początku roku – szybciej niż w poprzednich latach. Oznacza to wzrost o 14% rok do roku. Założona w 1997 roku firma pozostaje największym chińskim eksporterem samochodów osobowych od 22 lat z rzędu. W 2024 roku całkowita sprzedaż CHERY osiągnęła 2 603 916 sztuk (wzrost o 38,4% rok do roku), a eksport wyniósł 1 144 588 sztuk (wzrost o 21,4%). Chery prowadzi działalność w ponad 110 krajach i regionach, obsługując ponad 15 milionów użytkowników na całym świecie. Firma zgłosiła ponad 29 000 patentów, z czego ponad 18 000 zostało przyznanych.

Sprzedaż Tiggo 8 PHEV w Polsce rozpocznie się 30 czerwca 2025 roku. Oficjalna strona internetowa Chery z pełnymi informacjami o ofercie i obsłudze posprzedażowej zostanie uruchomiona pod koniec czerwca. Certyfikacja Euro NCAP planowana jest na III kwartał 2025 roku. Tiggo 8 PHEV będzie dostępny w palecie kolorów obejmującej Khaki White, Carbon Crystal Black, Aurora Green, Bamboo Gray oraz Sea Blue.