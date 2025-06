Creative Zen Hybrid Gen 2 w promocji RTV Euro AGD

Creative Zen Hybrid Gen 2 – Bluetooth i USB-C

Creative Zen Hybrid Gen 2 to słuchawki nauszne, wyposażone w hybrydowy układ ANC. Do działania wykorzystują połączenie Bluetooth 5.4 oraz kodeki AAC i SBC, choć mogą także pracować przez połączenie USB-C, co bywa niezwykle przydatne i wygodne w przypadku korzystania ze słuchawek podczas pracy z komputerem stacjonarnym. Możliwa jest praca bezprzewodowa w trybie wielopunktowym, z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Pasmo przenoszenia wynosi od 20 do 20000 Hz – odpowiadają za to przetworniki neodymowe o średnicy 40 mm. Wbudowane mikrofony ENC pozwalają na prowadzenie wyraźnych rozmów bez względu na warunki zewnętrzne. Słuchawki wyposażone zostały w doskonały akumulator, który jest w stanie je zasilać nawet przez 70 godzin w trybie zwykłym i do 45 godzin z ANC. Zaawansowany układ redukcji szumów pozwala zarówno na pracę w trybie ambient, przepuszczając dźwięki otoczenia do odbiorcy, jak i w trybie tłumienia – skuteczność sięga tu 35 dB. Słuchawki wyposażone zostały także w tryb niskich opóźnień, dzięki któremu zachowana jest synchronizacja obrazu i dźwięku w grach i multimediach.

Creative Zen Hybrid Gen 2 są kompatybilne z asystentami Google i Siri. Mechanicznie konstrukcja jest składana, dzięki czemu słuchawki zajmują mniej miejsca i są łatwiejsze w transporcie. Do wad należy niestety zaliczyć brak choćby podstawowego etui poprawiającego mobilność.

Słuchawki Creative Zen Hybrid Gen 2 możecie kupić w promocyjnej cenie 169 zł w sklepie RTV Euro AGD. I chyba warto się nimi zainteresować, nauszne słuchawki z ANC w tej cenie to nie jest coś, co łatwo znaleźć.