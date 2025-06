Japoński zwiastun zagłady. Pociski HVGP przewyższają długością jednopiętrowe domy

W samym sercu prefektury Shizuoka coroczne ćwiczenia Fuji Comprehensive Firepower od lat stanowią pokaz siły japońskich sił zbrojnych, przyciągając uwagę całego świat. W tym roku jednak wydarzenie to oznacza coś więcej niż tylko demonstrację uzbrojenia, bo sygnalizuje ono fundamentalną zmianę w strategii obronnej Japonii. Wszystko przez zorganizowany z tej okazji debiut Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP), a więc hipersonicznego pocisku szybującego opracowanego przez Mitsubishi Heavy Industries.

Japońska tajna broń zaprezentowana. HVGP to potężny hipersoniczny pocisk

Wojska na całym świecie dosłownie oszalały na punkcie broni hipersonicznej, a więc tej, która podczas lotu do celu rozwija prędkości rzędu ponad 5960 km/h (Mach 5). Wszystko przez jej zdolność do omijania obrony przeciwlotniczej oraz przeprowadzania ataków w bardzo krótkim czasie od wystrzelenia. Japonia również wzięła udział w tym wielkim wyścigu i owocem tego jest pocisk HVGP, który poza zdolnością osiągania prędkości przekraczającej Mach 5 wykorzystuje również profil lotu szybowcowego, co pozwala mu manewrować w końcowej fazie i unikać systemów obrony przeciwrakietowej. Jest to kluczowa zdolność w dobie zaawansowanych technologii przechwytywania.

Samo wdrożenie HVGP było początkowo planowane na 2029 rok, ale zostało znacznie przyspieszone i w efekcie pierwsze egzemplarze mają trafić do jednostek już w 2026 roku. Zasięg wersji bazowej szacowany jest na 900 km, a kolejne warianty mogą osiągać nawet 3000 km. Dziś pewne jest, że powstają dwie wersje – zarówno mierząca do 9 metrów wersja Block 1 napędzana silnikiem opartym na pocisku Type 12, jak i jeszcze bardziej zaawansowana wersja Block 2. Jej długość przekracza już 10 metrów, a konstrukcja obejmuje dopracowany szybujący korpus i mocniejszy silnik zaprojektowany do większego ładunku i dalszego zasięgu.

Nazwa pocisku Kraj Prędkość Zasięg Typ Nośnik Głowica Status HVGP (Hyper Velocity Gliding Projectile) Japonia Mach 5+ 900 km (Block 1), do 3000 km (Block 2) Pocisk hipersoniczny szybowcowy (glider) Mobilna wyrzutnia naziemna Konwencjonalna (precyzyjna) Testy / Wdrożenie od 2026 DF-17 Chiny Mach 5–10 1800–2500 km HGV (Hypersonic Glide Vehicle) Rakieta balistyczna (DF-ZF) Konwencjonalna lub jądrowa W służbie od 2020 AGM-183A ARRW USA Mach 5–8 (szacowane) 1600–1800 km Boost-glide, hipersoniczny szybujący Samoloty (np. B-52H) Konwencjonalna Testy zakończone, program anulowany (2024)

Niezależnie od wersji pocisk HVGP jest montowany na mobilnej wyrzutni naziemnej, co zwiększa jego przeżywalność, elastyczność taktyczną i możliwość szybkiego przenoszenia. Dodatkowo jest zintegrowany z systemami kierowania ogniem i dowodzenia, korzysta z nawigacji inercyjnej i satelitarnej (GNSS), zapewniając wysoką precyzję uderzeń. Japonia nie będzie jednak jeździć tymi systemami po całym kraju. Wiemy, że planuje rozmieszczenie HVGP na wyspach Kyushu i Hokkaido, z przeznaczeniem do obrony wysp spornych i peryferyjnych na Morzu Wschodniochińskim. Cel jest prosty – stworzyć skuteczny środek odstraszania, który będzie zdolny do neutralizacji zagrożeń, zanim te zdążą się umocnić.