Dni Apple w Media Markt i dodatkowy rabat w aplikacji

Okazje Apple – Mac Mini za mniej niż 2400 zł, MacBook Air za ~4100 zł? Dlaczego nie.

Ceny z nagłówków oczywiście dotyczą najprostszych wariantów z procesorami Apple M4. Aby skorzystać z tak dobrych cen, wymagane jest nieco trudu – trzeba założyć konto w sklepie internetowym Media Martk i pobrać aplikację. Następnie logujemy się do niej i szukamy interesującego nas towaru. Dokładamy go do koszyka, a ponieważ promocja Apple Days (-5%) dotyczy sprzętu z akcesoriami dodatkowymi, wybieramy także interesujący nas dodatek.

Czytaj też: DLSS 4 nadchodzi! Zapewni lepszą grafikę nawet bez procesorów RTX 50

Jeśli nie jesteśmy akurat zainteresowani akcesoriami, najlepiej wybrać sprzęt najtańszy – jest to bodaj adapter USB-C do mini jacka 3,5 mm, który kosztuje 49,99 zł. Po dodaniu do koszyka naliczają się oba rabaty. Przykładowe kombinacje wyglądają następująco:

Mac Mini M4 16/256 GB + adapter USB-C – mini jack 3,5 mm – 2390,71 zł

MacBook Air M4 16/256 GB srebrny i złoty + adapter USB-C – mini jack 3,5 mm – 4105,46 zł

MacBook Air M4 16/256 GB niebieski + adapter USB-C – mini jack 3,5 mm – 4556,71 zł

MacBook Pro M4 16/512 GB + adapter USB-C – mini jack 3,5 mm – 7264,21 zł

iPhone 16e 128 GB czarny + adapter USB-C – mini jack 3,5 mm – 2571,21 zł

iPhone 16 128 GB czarny + adapter USB-C – mini jack 3,5 mm – 3049,54 zł

iPhone 16 Pro 128 GB tytanowy + adapter USB-C – mini jack 3,5 mm – 4102,76 zł

iPhone 16 Pro Max 256 GB tytanowy + adapter USB-C – mini jack 3,5 mm – 5007,96 zł

Lista możliwych kombinacji i obniżek jest bardzo długa, gdyż każdy produkt Apple można w ten sposób połączyć w zestaw i skorzystać z nawet kilkuset złotych rabatu. Pełną listę sprzętu można znaleźć tutaj, promocja Apple Days trwa do 30 czerwca, a dodatkowe rabaty w aplikacji obowiązują do odwołania. Warto zatem się pospieszyć.