UE odpowiada Google i Cloudflare. DNS4EU to europejska alternatywa z ochroną prywatności

Dla większości użytkowników internetu serwery DNS to niewidoczna infrastruktura działająca w tle. To one tłumaczą adresy stron internetowych (jak chip.pl) na adresy IP, umożliwiając nam łączenie się z ulubionymi serwisami. Dotychczas europejscy użytkownicy w ogromnej mierze polegali na rozwiązaniach amerykańskich firm – głównie Google (8.8.8.8) i Cloudflare (1.1.1.1). Teraz Unia Europejska przedstawia własną propozycję.

DNS4EU – cyfrowa suwerenność w praktyce

DNS4EU to europejski serwer DNS rozwijany pod nadzorem ENISA (Europejskiej Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa) i zarządzany przez konsorcjum firm cyberbezpieczeństwa kierowane przez czeską firmę Whalebone. Projekt ma na celu objęcie ochroną 100 milionów Europejczyków, oferując im bezpieczną alternatywę dla zagranicznych dostawców DNS.

W konsorcjum DNS4EU uczestniczą eksperci z 10 krajów UE, w tym polski NASK (CERT Polska), co gwarantuje uwzględnienie lokalnych potrzeb cyberbezpieczeństwa także polskich użytkowników.

Pięć wariantów ochrony do wyboru

DNS4EU oferuje użytkownikom pięć różnych opcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb:

Podstawowa ochrona (86.54.11.1) – blokuje znane złośliwe i oszukańcze strony Ochrona z kontrolą rodzicielską – dodatkowo filtruje treści dla dorosłych Ochrona z blokowaniem reklam – usuwa reklamy oprócz ochrony przed malware Pełna ochrona – łączy wszystkie filtry Bez filtrowania (86.54.11.5) – szybki serwer bez żadnych blokad

Wszystkie warianty działają zarówno przez IPv4, jak i IPv6, oraz obsługują nowoczesne standardy DNS-over-HTTPS (DoH) i DNS-over-TLS (DoT).

Prywatność w centrum uwagi

W przeciwieństwie do komercyjnych dostawców DNS, DNS4EU anonimizuje adresy IP użytkowników natychmiast, nie zbierając żadnych danych osobowych. To fundamentalna różnica w porównaniu z Google, które przechowuje logi przez 24-48 godzin, czy Cloudflare z 25-godzinnym okresem retencji.

Serwis jest w pełni zgodny z RODO i europejskimi przepisami o ochronie danych – dane użytkowników pozostają własnością użytkowników.

Inteligencja zagrożeń w czasie rzeczywistym

Jedną z kluczowych zalet DNS4EU jest regionalna inteligencja zagrożeń w czasie rzeczywistym. Złośliwe zagrożenie wykryte w jednym kraju jest natychmiast blokowane w wielu krajach lub regionach, zapobiegając jego rozprzestrzenianiu.

System wzbogacany jest przez zespoły CERT z całej UE, dostarczające informacji o zagrożeniach specyficznych dla Europy oraz dane o cyberatakach zbierane przez partnerów telekomunikacyjnych.

Wsparcie dla firm i instytucji

DNS4EU to nie tylko usługa dla użytkowników indywidualnych. Projekt oferuje dedykowane rozwiązania dla rządów, operatorów telekomunikacyjnych i przedsiębiorstw, pomagając im w redukcji kosztów własnej infrastruktury DNS i odciążeniu zespołów SOC (Security Operations Center).

Eksperci ostrzegają przed potencjalnymi zagrożeniami

Nie wszyscy są jednak entuzjastami europejskiego DNS-a. Patrick Breyer, były poseł do PE z Niemieckiej Partii Piratów, ostrzega przed ryzykiem cenzury online przy usługach prowadzonych przez rząd.

David Frautschy Heredia z Internet Society również przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z filtrowaniem treści, argumentując, że należy opracować zabezpieczenia przed nadużyciami.

Krytycy zwracają również uwagę na brak polityki no-log, a logowanie wszystkich zapytań – nawet jeśli są w większości anonimizowane – wiąże się z ryzykami.

Jak zacząć korzystać z DNS4EU?

Zmiana DNS-a na DNS4EU jest prosta i polega na wprowadzeniu nowych adresów serwerów w ustawieniach sieci:

Windows : Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci > Ustawienia karty sieciowej

: Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci > Ustawienia karty sieciowej macOS : Preferencje systemowe > Sieć > Zaawansowane > DNS

: Preferencje systemowe > Sieć > Zaawansowane > DNS Router: Zwykle w ustawieniach DHCP lub DNS w panelu administracyjnym routera

UE podkreśla, że korzystanie z DNS4EU pozostaje całkowicie dobrowolne i nie zostanie nikomu narzucone.

Przyszłość europejskiej infrastruktury cyfrowej

Projekt DNS4EU, współfinansowany przez UE w latach 2023-2025, ma stać się samofinansujący po 2025 roku, co może wpłynąć na model bezpłatnej usługi w przyszłości.

DNS4EU to jeden z pierwszych konkretnych kroków w kierunku zwiększenia strategicznej autonomii cyfrowej Unii Europejskiej. W dobie rosnących obaw o prywatność danych i zależność od zagranicznych gigantów technologicznych europejski DNS może stać się ważnym elementem cyfrowej suwerenności kontynentu.