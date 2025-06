Unia Europejska wprowadza nowy system weryfikacji wieku. Co się zmieni od lipca?

Oznacza to blokady na popularnych platformach, takich jak Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X, Pinterest czy Snapchat (wszystkie od 13 roku życia), a także na biznesowym LinkedInie, którego polityka ma ustalony minimalny wiek na 16 lat. Komisja Europejska opracowuje tymczasowe rozwiązanie weryfikacji wieku, które będzie działać do momentu uruchomienia pełnego Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej pod koniec 2026 roku. Projekt ten jest realizowany przez firmę T-Scy (Scytales i T-Systems), która dostarczy aplikację jeszcze latem tego roku (przypuszczalnie już w lipcu).

Nowa aplikacja została zaprojektowana z myślą o ochronie prywatności. Oparta na tej samej technologii co Portfel UE, umożliwi dostawcom usług online weryfikację, czy użytkownicy mają 18 lat lub więcej, bez narażania ich prywatności, dodatkowo wzmacniając ochronę nieletnich online. Wysoko skuteczne środki obejmują open banking, dopasowywanie zdjęć z dokumentów tożsamości, szacowanie wieku twarzy i cyfrowe portfele tożsamości. Systemy te mają być znacznie bardziej niezawodne od obecnej praktyki samodzielnego deklarowania wieku przez użytkowników.

Jesienią 2024 roku Komisja Europejska ogłosiła przetarg na “mini-portfel ID” o wartości czterech milionów euro, aby opracować rozwiązanie weryfikacji wieku do drugiego kwartału 2025 roku. Projekt ten stanowi część szerszej strategii Komisji “Better Internet for Kids” (BIK+) i ma na celu uproszczenie cyfrowych interakcji obywateli UE. Weryfikacja wieku jest jedną z funkcji przyszłego europejskiego portfela cyfrowego – cyfrowej tożsamości, którą wszystkie państwa członkowskie będą zobowiązane zapewnić swoim obywatelom od listopada 2026 roku, zgodnie z europejskim rozporządzeniem eIDAS2. Korzystanie z EUDI będzie dobrowolne, choć w praktyce może być wymagane przez wiele usług online.

Tak UE chce walczyć z Big Techem i szkodliwymi treściami

Bruksela już teraz prowadzi formalne postępowania wobec gigantów technologicznych, takich jak Meta (Facebook, Instagram) czy TikTok, a także największych stron z treściami dla dorosłych. Zarzuca im niewystarczające zabezpieczenia przed dostępem dzieci do nieodpowiednich materiałów. Akt o usługach cyfrowych (DSA) wszedł w życie 17 lutego 2024 roku dla wszystkich platform cyfrowych działających w UE. Część DSA koncentruje się szczególnie na ochronie dzieci poniżej 18 roku życia. Zgodnie z unijnym aktem o usługach cyfrowych (DSA), największe platformy internetowe mają obowiązek wdrożenia skutecznych mechanizmów chroniących dzieci – w tym właśnie weryfikacji wieku i ustawienia kont dziecięcych domyślnie jako prywatne.

27 państw członkowskich UE może obecnie ustalać własne zasady weryfikacji wieku i nie ma standardów unijnych. Ci, którzy chcą uzyskać dostęp do stron dla dorosłych w Hiszpanii, będą wkrótce musieli używać portfela Cartera Digital Beta, aplikacji rejestrującej dane z dowodu tożsamości, aby udowodnić, że mają co najmniej wymagany wiek. UE wybrała Hiszpanię do przeprowadzenia pilotażowego programu weryfikacji wieku dostępu do internetu. Rozwiązanie to będzie testowane przed wprowadzeniem w całej Unii.

Nieprzestrzeganie nowych regulacji może skutkować wysokimi karami finansowymi. Dla zwykłych użytkowników oznacza to konieczność adaptacji do nowego systemu – bez aplikacji weryfikującej wiek dostęp do wielu popularnych platform będzie niemożliwy. 23 stycznia 2024 roku Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (Connect) zorganizowała pierwsze spotkanie Grupy Zadaniowej ds. Weryfikacji Wieku w ramach Aktu o Usługach Cyfrowych. Wprowadzenie aplikacji weryfikującej wiek to element szerszej strategii UE, której celem jest ograniczenie dostępu nieletnich do treści pornograficznych, hazardowych czy innych szkodliwych materiałów. Wspólny zestaw unijnych przepisów ma pomóc w lepszej ochronie praw użytkowników online, zapewnić jasność dostawcom usług cyfrowych i wspierać innowacje dla firm internetowych.