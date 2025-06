Air Fryer Dreame Mova AeroChef FD10 Pro – powrót promocji w Amazon.pl

Dreame Mova AeroChef FD10 Pro w Amazon.pl

Nowoczesna kuchnia coraz częściej skupia się na takim przygotowywaniu produktów, które łączy szybkość przygotowania posiłków z dbałością o zdrowie. Stąd rosnąca popularność beztłuszczowych frytkownic, takich jak Dreame Mova AeroChef FD10 Pro. Maszyna jest zgrabna, wykorzystuje górne i dolne grzanie, a także cyrkulację gorącego powietrza w zakresie 360°, co pozwala na równomierne gotowanie i uzyskanie pożądanej chrupkości potraw bez konieczności zanurzania żywności w głębokim tłuszczu. A to oznacza zdrowsze i mniej kaloryczne posiłki, do tego przygotowywane wyjątkowo sprawnie.

Czytaj też: Huawei Pura 80 Ultra to kolejna rewolucja w mobilnej fotografii. Jedna matryca i dwa obiektywy

Urządzenie charakteryzuje się eleganckim wzornictwem i intuicyjnym dotykowym panelem sterowania z wyświetlaczem LED. Spora pojemność oznacza, że można przygotować większy posiłek jednorazowo.

Parametry Dreame Mova AeroChef FD10 Pro:

Pojemność: 6 litrów

6 litrów Moc: 1800 W

1800 W Zakres temperatury: 50°C – 230°C

50°C – 230°C System grzewczy: Podwójny system grzewczy

Podwójny system grzewczy Cyrkulacja powietrza: Technologia gorącego powietrza 360°

Technologia gorącego powietrza 360° Liczba programów/trybów: 11 predefiniowanych trybów gotowania

11 predefiniowanych trybów gotowania Sterowanie: Dotykowe z panelem LED

Dotykowe z panelem LED Funkcje specjalne: Timer, Regulacja temperatury, Auto Pause (zatrzymanie pracy po wyjęciu kosza), Okienko kontrolne i wewnętrzne oświetlenie (umożliwiające podgląd procesu gotowania)

Timer, Regulacja temperatury, Auto Pause (zatrzymanie pracy po wyjęciu kosza), Okienko kontrolne i wewnętrzne oświetlenie (umożliwiające podgląd procesu gotowania) Materiał wnętrza: Metalowy kosz z powłoką nieprzywierającą, akcesoria ze stali nierdzewnej

Metalowy kosz z powłoką nieprzywierającą, akcesoria ze stali nierdzewnej Wymiary produktu: ok. 36,5 cm (głębokość) x 33,7 cm (szerokość) x 26,8 cm (wysokość)

ok. 36,5 cm (głębokość) x 33,7 cm (szerokość) x 26,8 cm (wysokość) Waga produktu: ok. 4,9 kg

ok. 4,9 kg Zalecane zastosowania: Pieczenie, grillowanie, smażenie

Dreame Mova AeroChef FD10 Pro w ofercie Amazon.pl,jest dostępny za jedyne 260,49 zł