Huawei Pura 80 Ultra to kolejna rewolucja w mobilnej fotografii. Jedna matryca i dwa obiektywy

Huawei Pura 80 Ultra – dwa obiektywy i jedna matryca

Zróbmy sobie mały wstęp i zdajmy pytanie – czym różnią się aparaty w smartfonie o klasycznego aparatu fotograficznego? Prosta sprawa, to jest jeden aparat i dwa obiektywy:

A to są trzy aparaty i trzy obiektywy:

W klasycznym aparacie mamy jedną, dużą matrycę, którą parujemy z różnymi obiektywami. Smartfony nie mają wymiennych obiektywów i za każdym z nich stoi osobna matryca. To rodzi ograniczenia, bo matryce są różnych rozmiarów, przez co każdy z aparatów smartfonu robi zdjęcia różnej jakości. Trudno to zmienić, bo obudowy smartfonów nie są z gumy i zwyczajnie gdzieś to wszystko trzeba pomieścić.

Tu do gry wchodzi Huawei Pura 80 Ultra, który jako pierwszy smartfon ma dwa obiektywy przypisane do jednej matrycy. W tym przypadku chodzi o teleobiektywy, za którymi stoi bardzo duża matryca w rozmiarze 1/1.28 cala o rozdzielczości 50 Mpix. Nad nią mamy dwa obiektywy o ekwiwalencie ogniskowych 83 i 212 mm, co daje nam przybliżenie względem aparatu głównego rzędu 3,7x ora 9,4x. Przysłony to odpowiednio f/2.4 oraz f/3.6. Aparat ma specjalny mechanizm wykorzystujący peryskop, który przesuwa strumień światła wpadający na matryce z jednego lub drugiego obiektywu, w zależności od potrzeb.

Na tym nie koniec ruchomych elementów, bo Pura 80 Ultra ma również aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z 1-calową matrycą typu RYYB z obiektywem o zmiennej przysłonie w zakresie f/1.6-f/4.0. Zakres dynamiczny aparatu ma sięgać rekordowych dla smartfonu 16 EV. Stawkę uzupełnia aparat o rozdzielczości 40 Mpx z obiektywem ultraszerokokątnym oraz specjalny sensor do rejestrowania kolorów, który znamy m.in. z Mate’a X6. Odpowiada on za to, aby kolory na zdjęciach z każdego aparatu były takie same.

Specyfikacja Huawei Pura 80 Ultra

Co poza aparatem ma do zaoferowania Huawei Pura 80 Ultra? Ekran ma przekątną 6,8 cala. To panel OLED o rozdzielczości 1276 x 2848 pikseli ze 120 Hz odświeżaniem obrazu i deklarowaną jasnością 3000 nitów chroniony szkłem Kunlun Glass 2. Procesor, pewnie przez kilka najbliższych dni do czasu rozkręcenia obudowy, pozostaje nieznany. Wiemy, że to 8-rdzeniowa jednostka wspierana przez 16 GB pamięci RAM. Na pliki dostajemy 512 GB lub 1 TB pamięci wbudowanej.

Smartfon działa pod kontrolą systemu Harmony OS 5.1, ma łączność 5G i Wi-Fi 7 oraz NFC i jest zamknięty w obudowie o masie 233 gramów z aluminiową ramką. Konstrukcja jest wodoodporna na poziomie normy IP69.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5700 mAh ładowany przewodowo z mocą 100 W i bezprzewodowo z mocą 80 W. Do tego dochodzi szybkie ładowanie zwrotne – 18 W po kablu i 20 W bezprzewodowo.

Huawei Pura 80 Ultra trafia na rynek chiński w cenie 10 999 juanów w topowej wersji z 1 TB pamięci. To daje nam ok 1330 euro. Czy smartfon trafi do Europy? W najbliższym czasie raczej nie mamy co się tego spodziewać.