DuckDuckGo wzmacnia ochronę przed oszustami. Nowa funkcja blokuje fałszywe sklepy i ataki scareware

W czasach, gdy oszustwa internetowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, a cyberprzestępcy doskonalą swoje metody, każde narzędzie zwiększające bezpieczeństwo użytkowników zasługuje na uwagę. Najważniejsze jest to, że nowa funkcja bezpieczeństwa w przeglądarce DuckDuckGo jest całkowicie darmowa dla wszystkich użytkowników przeglądarki na Mac i iOS – nie wymaga wykupienia subskrypcji Privacy Pro.

Rosnące zagrożenie oszustami w sieci

Ostatnie lata przyniosły gwałtowny wzrost liczby oszustw internetowych. Według danych FBI, straty Amerykanów z tytułu cyberprzestępstw w 2023 roku przekroczyły 12,5 miliarda dolarów. Polscy użytkownicy również nie są bezpieczni – CERT Polska regularnie ostrzega przed nowymi kampaniami phishingowymi i oszustwami inwestycyjnymi.

Szczególnie niebezpieczne są fałszywe sklepy internetowe oferujące produkty w zawyżonych cenach, oszustwa kryptowalutowe obiecujące nierealne zyski oraz kampanie scareware wykorzystujące strach użytkowników przed zagrożeniami cyfrowymi.

Co potrafi nowy Scam Blocker?

DuckDuckGo już wcześniej oferowała podstawową ochronę przed phishingiem i malware’em, ale teraz funkcje te zostały znacznie rozszerzone i połączone pod jedną marką Scam Blocker. System wykrywa teraz pięć kategorii zagrożeń:

Nowe kategorie zagrożeń:

Oszustwa inwestycyjne i fałszywe sklepy – strony zaprojektowane tak, by wyłudzić dane osobowe lub skłonić do niekorzystnych transakcji finansowych, takie jak:

Podejrzane oferty inwestycyjne obiecujące szybkie zyski

Fałszywe platformy handlu kryptowalutami wykorzystujące popularność Bitcoina

Sklepy z niewiarygodnie tanimi produktami farmaceutycznymi

Ankiety oferujące nagrody pieniężne w zamian za dane osobowe

Fałszywe sklepy internetowe podszywające się pod znane marki

Scareware – strony wykorzystujące strach użytkowników, które fałszywie informują o zakażeniu komputera lub telefonu wirusami. Cyberprzestępcy próbują w ten sposób skłonić ofiary do kontaktu z fałszywym “wsparciem technicznym” i zakupu niepotrzebnego lub całkowicie fikcyjnego oprogramowania antywirusowego.

Istniejące kategorie (teraz w ramach Scam Blocker):

Strony phishingowe – wykorzystujące podszywanie się pod znane marki w celu wyłudzenia danych logowania lub wrażliwych informacji osobistych.

– wykorzystujące podszywanie się pod znane marki w celu wyłudzenia danych logowania lub wrażliwych informacji osobistych. Strony z malware’em – oferujące pozornie niegroźne pliki do pobrania, które w rzeczywistości zawierają złośliwe oprogramowanie.

– oferujące pozornie niegroźne pliki do pobrania, które w rzeczywistości zawierają złośliwe oprogramowanie. Złośliwe reklamy – wykorzystujące sieci reklamowe do dystrybucji malware’u, często nawet bez kliknięcia przez użytkownika.

Jak działa ochrona w praktyce?

Gdy klikniesz w link prowadzący do wykrytej strony oszustwa, DuckDuckGo automatycznie zablokuje jej załadowanie i wyświetli czytelne ostrzeżenie wyjaśniające rodzaj zagrożenia. To rozwiązanie jest bardziej proaktywne niż tradycyjne ostrzeżenia, które pojawiają się dopiero po częściowym załadowaniu strony.

Firma podkreśla, że celem jest ochrona użytkowników przed rosnącą liczbą prób kradzieży tożsamości i oszustw finansowych, które według ekspertów będą się tylko nasilać wraz z rozwojem sztucznej inteligencji ułatwiającej tworzenie przekonujących fałszywek.

Prywatność przede wszystkim

Kluczową różnicą między rozwiązaniem DuckDuckGo a konkurencją jest podejście do prywatności. Podczas gdy Safari korzysta z usługi Google Safe Browsing (co wiąże się z wysyłaniem danych o odwiedzanych stronach do Google), system DuckDuckGo jest całkowicie anonimowy i nie przekazuje informacji o aktywności użytkowników do żadnych firm trzecich.

To istotna różnica dla użytkowników, którzy wybierają DuckDuckGo właśnie ze względu na ochronę prywatności. Firma konsekwentnie realizuje swoją misję zapewnienia bezpieczeństwa bez narażania prywatności użytkowników.

Dostępność i ograniczenia

Scam Blocker jest darmowy w przeglądarce DuckDuckGo na Mac i iOS. Aby rozszerzyć ochronę na inne przeglądarki, takie jak Safari czy Chrome, trzeba wykupić subskrypcję Privacy Pro, która zapewnia dostęp do VPN rozszerzającego funkcje bezpieczeństwa na cały system.

Warto zauważyć, że to strategiczne posunięcie – podstawowa ochrona jest darmowa, co zachęca do korzystania z przeglądarki DuckDuckGo, ale zaawansowane funkcje wymagają płatnej subskrypcji.

Szerszy kontekst walki z oszustwami

Inicjatywa DuckDuckGo wpisuje się w szerszy trend wzmacniania ochrony użytkowników przez firmy technologiczne. Google niedawno wprowadził Enhanced Safe Browsing, Microsoft rozbudowuje Windows Defender SmartScreen, a Apple systematycznie wzmacnia zabezpieczenia w Safari.

Niemniej jednak podejście DuckDuckGo wyróżnia się naciskiem na prywatność – podczas gdy inne firmy często wykorzystują dane o zagrożeniach do budowania profili użytkowników, DuckDuckGo konsekwentnie unika tego modelu biznesowego.

Nowa funkcja to odpowiedź na rosnące zagrożenie oszustami internetowymi, którzy coraz częściej wykorzystują wyrafinowane techniki, by wyłudzać pieniądze i dane osobowe. DuckDuckGo pokazuje, że można zapewnić skuteczną ochronę przy jednoczesnym zachowaniu pełnej prywatności użytkowników – co w dzisiejszych czasach jest szczególnie cenną kombinacją.