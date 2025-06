Edge skorzysta z lokalnej sztucznej inteligencji, aby zwiększyć wydajność historii wyszukiwania

Wyszukiwanie historii oparte na sztucznej inteligencji pozwala przeszukiwać historię witryn przechowywanych w Edge bez upewniania się, że zapytanie wyszukiwania jest wpisane dokładnie. Co to znaczy? Konkretnie mówiąc – to, że będą uwzględniane “synonimy, frazy lub literówki”. Interesujący jest fakt, że wykorzystuje się do tego lokalną sztuczną inteligencję. Jak się to ma do prywatności?

Sztuczna inteligencja w Edge ochroni Twoje dane

Microsoft deklaruje, że model na urządzeniu jest trenowany przy użyciu Twoich danych, które nigdy nie opuszczają tego urządzenia i nigdy nie są wysyłane do Microsoftu ani jakiejkolwiek innej firmy. Producent nie podaje, jaki lokalny model zostanie użyty, ale wydaje się całkiem prawdopodobne, że będzie to Phi Silica, o którym mówił już w zeszłym roku. Jednak czy każdy otrzyma taką możliwość, czy też będzie potrzebny komputer Copilot+? Jak na razie nie ma odpowiedzi na to jakże istotne pytanie.

Microsoft dodaje centrum sterowania multimediami do Edge. Kliknięcie ikony “nutki” obok paska adresu powoduje wyświetlenie kontrolek multimediów, aczkolwiek funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników z prostego powodu – wprowadza się ją falami. A wracając do sztucznej inteligencji – możliwe jest również podsumowanie czatu Copilot w menu kontekstowym, co umożliwia użytkownikom zadawanie pytań na bieżącej stronie. Jeśli Edge niespodziewanie zwolni – powiedzmy, z dziesiątkami otwartych kart – możesz również zobaczyć powiadomienie w ustawieniach.

Czytaj też: Nie lubisz reklam? Zdaniem Microsoftu Edge zablokuje je lepiej niż Chrome

Jedną z praktycznych funkcji, która pojawiła się ostatnio, jest opcja podsumowania klipu wideo na stronie, dzięki której można szybko dowiedzieć się, co prezentuje dany materiał filmowy. To może być bardzo pomocne w wielu sytuacjach. A co się tyczy opisanych nowości, nie zobaczą ichosoby, które nie biorą udział w programie beta. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że zostaną one wkrótce przeniesione do stabilnej wersji Edge.