Akumulator, na jaki czekał świat. Wreszcie elektryczne samochody nabiorą sensu

W świecie aut wysokich osiągów prędkość od zawsze była najważniejszym wyznacznikiem. Od ryku silników spalinowych po cichy zryw elektrycznych napędów – to właśnie ta pogoń za przyspieszeniem napędzała ciągle innowacje. Jednak wraz z rosnącą popularnością samochodów elektrycznych pojawia się nowy wyścig, w którym liczy się nie tylko o to, jak szybko auto jedzie, ale jak szybko może się naładować. Tutaj do gry wkracza brytyjska firma RML Group, która właśnie zaprezentowała akumulator VarEVolt, będący prawdziwym cudem techniki.

18-sekundowe ładowanie, czyli akumulatorowa rewolucja zarezerwowana dla hipersamochodów

VarEVolt zapowiada się na rewolucyjny akumulator, bo jego pełne naładowanie ma trwać zaledwie 18 sekund, a to dzięki zdolności ładowania i rozładowywania z mocą 200C. To akurat coś, o czym mogliśmy do niedawna tylko marzyć. Zwłaszcza że elektryczne samochody premium pokroju Porsche Taycan ładują się z mocą 5C i potrzebują około 12 minut na pełne ładowanie. Jednak VarEVolt to nie tylko szybkość, bo oferuje on także imponującą gęstość mocy rzędu aż 6 kW na kilogram, co otwiera szeroko furtkę do zastosowań w hybrydowych hipersamochodach.

Tego typu osiągi to nie tylko technologia, ale też konieczność spełnienia rygorystycznych norm. VarEVolt uzyskał właśnie certyfikat Conformity of Production (CoP) potwierdzający zgodność z regulacją ONZ ECE 100, a to akurat stanowi kluczowy krok ku seryjnej produkcji i integracji z pojazdami. Jest to o tyle obiecujące, że modułowa budowa tego akumulatora sprawia, że łatwo dostosować ją do różnych zastosowań, bo od hipersamochodów przez sporty motorowe po potencjalnie nawet przemysł lotniczy.

Pojawienie się VarEVolt może oznaczać przełom w rozwoju elektromobilności. Superszybkie ładowanie rozwiązuje jeden z kluczowych problemów potencjalnych nabywców EV, czyli długi czas ładowania. Wysoka moc przy zachowaniu bezpieczeństwa i żywotności akumulatorów może na nowo zdefiniować, czym będzie wysokowydajna motoryzacja elektryczna. Oczywiście wciąż pozostają ważne pytania, bo akumulator to tylko element układanki. Jak więc ta technologia będzie skalowana do aut masowych? Jakie zmiany w infrastrukturze będą konieczne? I jaki wpływ będzie miała na koszty oraz żywotność akumulatorów?

Na tę chwilę wiadome jest jedno – akumulator VarEVolt od RML Group to w ostatnim czasie jeden z najważniejszych kroków w rozwoju technologii samochodów elektrycznych. Błyskawiczne ładowanie i potężna moc w jednym, co na dodatek jest gotowe do produkcji i certyfikowane, to obietnica lepszego jutra… choć aktualnie tylko dla segmentu hipersamochodów. Jeśli jednak tempo rozwoju się utrzyma, to VarEVolt może stać się symbolem nowej ery elektrycznej mobilności.