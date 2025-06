Niemiecki rząd dał im 1,3 mld euro, a oni odwrócili się od ekologicznej rewolucji. Teraz uczą

W ostatnich latach Europa obrała ambitny kurs na radykalne ograniczenie emisji CO₂ w przemyśle ciężkim, a sektor hutniczy znalazł się w samym centrum tej transformacji. Produkcja stali, od dawna uznawana za jedną z najbardziej emisyjnych gałęzi przemysłu, jest teraz pod rosnącą presją, aby przejść na zrównoważone metody produkcji. Wśród firm, które miały przewodzić tej zmianie, znalazł się ArcelorMittal, czyli największy producent stali w Europie.

Ekologiczny dylemat stali, czyli dlaczego największy producent w Europie wycofuje się z transformacji

ArcelorMittal publicznie zadeklarował chęć zostania liderem zielonej rewolucji hutniczej i tym większe było zaskoczenie, gdy spółka niedawno odrzuciła gigantyczną dotację w wysokości 1,3 miliarda euro od rządu Niemiec na przekształcenie tamtejszych hut w zakłady neutralne klimatycznie. Dlaczego tak ogromna zachęta finansowa nie wystarczyła, by przekonać ArcelorMittal i co to oznacza dla przyszłości europejskiej zielonej transformacji przemysłu? Zaskoczeniem pewnie nie będzie, że kluczowym powodem wycofania się z projektu był koszt i niestabilność podaży tzw. zielonego wodoru produkowanego metodą elektrolizy z wykorzystaniem energii odnawialnej. Chociaż technologia ta jest uważana za przyszłość niskoemisyjnej produkcji stali, jej opłacalność na dużą skalę pozostaje wątpliwa, a to szczególnie w Niemczech.

Żelazo bez ognia? Nowa metoda wytapiania stali może odmienić globalny rynek materiałów /Fot. Unsplash

ArcelorMittal otwarcie wskazał na zbyt wysokie i nieprzewidywalne ceny energii elektrycznej oraz wodoru odnawialnego w Niemczech jako główną przeszkodę. W porównaniu z innymi rynkami (nawet sąsiadującymi) koszty w Niemczech są zdecydowanie mniej konkurencyjne, co stawia stal niemiecką na niekorzystnej pozycji w globalnym łańcuchu dostaw. Niemcy nadal zmagają się ze skutkami uzależnienia od rosyjskiego gazu, które zostało brutalnie przerwane przez wybuch wojny w Ukrainie w 2022 roku. Odcięcie od taniego surowca drastycznie podniosło ceny energii i zachwiało stabilnością dostaw, co z kolei utrudniło realizację ambitnych celów klimatycznych.

Co ciekawe, decyzja o wycofaniu się z niemieckiego projektu kontrastuje z aktywnością ArcelorMittal w innych częściach Europy. W Belgii koncern wciąż inwestuje w produkcję niskoemisyjnej stali, a to między innymi poprzez dostarczanie 15% konstrukcji stalowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power w Polsce. W tym przypadku wykorzystuje stal pochodzącą z recyklingu, przetapianą przy użyciu energii z turbin wiatrowych i w gruncie rzeczy jest to skuteczny model zielonej produkcji w praktyce, choć wciąż ograniczony skalą. W samej Polsce ArcelorMittal uruchomił farmę fotowoltaiczną przy zakładzie w Bytomiu, która ma dostarczać około 1 MW energii do bezpośredniego wykorzystania w produkcji. Firma nie odwróciła się więc całkowicie od ekologii, a po prostu poszukuje sposobów na zrównoważony rozwój, ale z zachowaniem realiów ekonomicznych.

Decyzja ArcelorMittal to także sygnał ostrzegawczy dla całego europejskiego sektora stalowego. Jak podkreśla Geert van Poelvoorde, CEO oddziału ArcelorMittal Europe, wszyscy producenci w Unii Europejskiej są pod olbrzymią presją konkurencyjną i to nawet bez dodatkowych kosztów związanych z zieloną transformacją. Wezwał Komisję Europejską do ochrony rynku wewnętrznego przed importem taniej stali z krajów, które nie przestrzegają tak rygorystycznych norm środowiskowych. To o tyle ważne, że samo odrzucenie przez ArcelorMittal miliardowej dotacji rodzi poważne pytania o realność europejskich planów dekarbonizacji przemysłu ciężkiego. Technologia jest, cele są ambitne, ale czy aby na pewno gospodarka i infrastruktura energetyczna nadążają? Na razie decyzja stalowego giganta przypomina, że między ekologicznymi aspiracjami a twardą ekonomią wciąż istnieje trudny do pokonania rozdźwięk.