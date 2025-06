Szukasz karty graficznej? Teraz model GAINWARD GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S kupisz kilkaset złotych taniej.

GAINWARD GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S

GAINWARD GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S wyposażona została w 16 GB pamięci GDDR7 pracującej na szynie 256 bit i posiadającej przepustowość 896 GB/s. Sercem karty jest chip GB203, wyposażony w 280 jednostek TMU, 8960 rdzeni CUDA, 70 rdzeni RT i 280 rdzeni Tensor odpowiedzialnych za sztuczną inteligencję. 896 GB/s

Zasilanie karty, której pobór mocy podczas pracy może sięgnąć 300 W, zapewniane jest pojedynczym złączem 16-pin. Rozbudowany układ chłodzenia zajmuje 2,5 slotu i składa się z dużego radiatora oraz 3 wentylatorów. Na pokładzie znalazły się 3 porty DisplayPort 2.1a oraz jeden port HDMI 2.1b. Karta wyposażona została także w podświetlenie ARGB oraz konektor, który pozwala na łatwą synchronizację efektów świetlnych z innymi komponentami systemu bez użycia dodatkowego oprogramowania.

GAINWARD GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S wyposażony został w podwójny BIOS – przełącznikiem z tyłu karty można wybrać czy pracujemy z zestawem ustawień przeznaczonym do wydajnej, czy cichej pracy. Od strony programowej mamy wszystko to, co powinna mieć nowoczesna karta graficzna RTX – wsparcie dla DLSS4, Nvidia Reflex 2, pełne śledzenie promieni ze śledzeniem ścieżek i wsparciem AI.

GAINWARD GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S w promocyjnej cenie możecie kupić w sieci NEONET w cenie 3449,00 zł. Dodatkowo za każde wydane 500 zł otrzymamy zwrot 55 zł w postaci bonu do wykorzystania w sklepach należących do sieci.