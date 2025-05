Test ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme Infinity

Jak wygląda i co oferuje ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme Infinity?

Dodatki niczym nie zaskakują i mamy holder, kabel ARGB i przejściówkę zasilania na 3x 8-pin. Holder jak zawsze przyda się do utrzymania karty w poziomie, a przejściówka umożliwia podłączenie do starszego zasilacza. Sam kabel ARGB umożliwia synchronizację podświetlenia z płytą główną.

Karta bez wątpienia wygląda naprawdę dobrze. Mamy dosyć mocne podświetlenie z boku, które rozświetli obudowę. Co ciekawe z tyłu karty mamy ARGB z efektem nieskończoności. W tradycyjnym obudowach może nie będzie ono zbytnio widoczne, ale jeśli macie skrzynkę typu akwarium to może ten efekt naprawdę świetnie się prezentować. Karta jest też dobrze wykonana. Wszystko jest porządnie wykonane, dobrze spasowane, a z tyłu mamy też metalowy backplate. Widać więc, że jest to model należący do topowej serii producenta.

ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme Infinity ma wymiary 332,1 x 137,5 x 69,6 mm i waży ok. 2,20 kg. Mamy więc do czynienia z naprawdę sporym modelem, który wymaga bez wątpienia pojemnej obudowy. Również sama podpórka przyda się do utrzymania karty w poziomie. Za chłodzenie odpowiadają trzy wentylatory Bladelink, oczywiście pracujące półpasywnie. Na backplate mamy też wycięcie umożliwiające przepływ powietrza i w samej konstrukcji nie zabrakło komory parowej. Karta zasilana jest ze złącza 12V-2×6. Umieszczone zostało ono z boku i nie powinno być problemów z kątowymi wtyczkami. Ciekawostką jest dioda informująca o prawidłowym podłączeniu złącza. Sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Złącza obrazu mamy standardowe: 3x DisplayPort 2.1b oraz 1x HDMI 2.1b.

Grafika ma podwójny BIOS z przyciskiem umieszczonym z boku. Przy każdym uruchomieniu komputera świeci się ona przez chwilę na jeden z kolorów, które informuje, na jakim BIOSie jesteście. Mamy fabryczne OC, a taktowanie boost wynosi 2512 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowaliśmy średnio właśnie 2812 MHz. Tak jak przy każdej karcie RTX 5000 trzeba też pamiętać o obsłudze DLSS 4, w tym generatora wielu klatek. Jego działanie jak zawsze sprawdziliśmy w trakcie testów.

Specyfikacja ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme Infinity

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5,3 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Płyta główna X870E Aorus Master Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28 Dysk Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB Zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIE5 Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości nie mamy problemów z uzyskaniem ponad 60 fps w każdej z gier.

2560 x 1440

W kolejnej w bardzo wymagającym Black Myth: Wukong mamy średnio poniżej 60 fps, ale w pzoostałych grach wyniki są powyżej tej wartości.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 jedynie w Horizonie mamy średnio powyżej 60 fps. Natomiast w 5 grach mamy pomiędzy 50 a 60 fps. Widać więc, że karta również dobrze wypada w najwyższej rozdzielczości.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W 1920 x 1080 tylko w Assassin’s Creed brakuje 1 fps do 60 fps, poza tym mamy wyniki powyżej tej wartości.

2560 x 1440

W kolejnej w połowie gier mamy wyniki powyżej 60 fps. W pozostałych przyda się DLSS, aby uzyskać płynną rozgrywkę.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 mamy już niskie wyniki w większości gier. Widać więc, że przyda się zdecydowanie mocniejsza karta do rozgrywki w tej rozdzielczości albo musicie odpalić DLSS z generatorem klatek.

Testy w grze z path tracingiem

W przypadku path tracingu nawet w najniższej rozdzielczości nie mamy śrendio 60 fps, a w najwyższej gra jest kompletnie niegrywalna.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

DLSS 4 pozwala na uzyskanie naprawdę ogromnej ilości fps przy włączeniu generatora klatek x4. Mamy wtedy bowiem prawie 300 fps w obu tytułach.

2560 x 1440

W 2560 x x 1440 ponownie widać zalety DLSS 4. W Cyberpunku z path tracingiem już przy FG x2 mamy ponad 60 fps.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości widać, że dzięki generatorowi klatek możecie grać w 60 fps przy maksymalnych ustawieniach. W Star Wars zapewnia je FG x2, a w Cyberpunku FG x3.

Testy w zastosowaniach profesjonalnych

Karta potrafi pokonywać RTX 4080 SUPER w V-Ray czy przy generowaniu tekstu. W pozostałych widać przewagę starszego modelu.

Temperatury

Karta przy BIOSie Amplify notuje dobrą temperaturę. Przy Quiet jest ona oczywiście wyższa, ale nadal na dobrym poziomie.

Głośność

ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme Infinity w spoczynku pracuje pasywnie, więc jej nie usłyszycie. Przy BIOSie AMplify pod obciążeniem jest już głośno, ale zawsze możecie przełączyć się na Quiet, gdzie mamy wynik poniżej 40 dBA.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest bliskie RTX 4080 SUPER, więc nie ma zaskoczenia.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonaliśmy wykorzystując program MSI Afterburner (z modem podnoszącym maksymalny zegar pamięci). Za stabilne działanie karty uznawaliśmy nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonaliśmy przy włączonym trybie OC/Performance.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme Infinity wygrywa z modelem RTX 4070 Ti SUPER o kolejno 13,5%, 14,4% oraz 18,4%. Nie są to duże różnice, ale byłby by one większe, gdyby porównać do wersji bez dopisku SUPER. Wyniki średnie są też bliskie RTX 4080 SUPER, a przewaga starszego modelu wynosi kolejno ok. 2,9%, 2% oraz 0,3%. Strata więc nie jest duża.

Gry z ray tracingiem

W przypadku gier z ray tracingiem przewaga nad RTX 4070 Ti SUPER wynosi 10%, 11,1% oraz 13,4%. Ponownie nie jest ona duża, ale z pewnością mamy do czynienia z wydajniejszym modelem. Przewaga RTX 4080 SUPER nad testowanym modelem wynosi ok. 7,2%, 6,1% oraz 4,7%. Są one wyższe niż w rasteryzacji, ale nadal nie są duże. Szkoda jednak, że karta nie wypada tutaj jeszcze bliżej starszego modelu.

Test ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme Infinity – podsumowanie

ZOTAC GeForce RTX 5070 Ti AMP Extreme Infinity kosztuje ok. 4450 zł. Mamy więc cenę wyższą niż sugerowana, ale topowe karty konkurencji potrafią droższej kosztować. Karta bez wątpienia jest jednym z lepszym modeli RTX 5070 Ti, jakie możecie kupić, więc jeśli chcecie przeznaczyć taką kwotę, nie możecie dołożyć do RTX 5080, to warto rozważyć zakup tego modelu.

Karta jest bardzo dobrze wykonana i czuć w rękach, że mamy do czynienia z topową konstrukcję spośród RTX 5070 Ti. Wygląda też świetne, a tylny efekt nieskończoności będzie świetnie wyglądał w obudowie typu akwarium. Grafika ma podwójny BIOS, który możecie przełączyć przyciskiem z boku. W trybie Amplify są niższe temperatury, ale grafika pracuje głośno, a w trybie Quiet jest znacznie ciszej, ale kosztem temperatur. Musicie więc zdecydować, na czym Wam zależy. W spoczynku oczywiście pracuje ona pasywnie. Karta ma też dobry potencjał na podkręcanie, który warto wykorzystać. Pobór mocy jest bliski RTX 4080 SUPER, więc tutaj nie ma zaskoczenia.

Trzeba też pamiętać, że mamy fabryczne podkręcenie. Pod względem wydajności grafika jest więc bliska RTX 4080 SUPER. Małe różnice są w rasteryzacji, trochę większe w ray tracingu. Przewaga nad RTX 4070 Ti SUPER nie jest duża, ale modele tej karty były dostępne w podobnych cenach. Wyższa przewaga byłaby widoczna nad RTX 4070 Ti. Nie ma jednak co się dziwić – cała seria RTX 5000 nie przynosi sporych wzrostów wydajności. Musicie pamiętać, że mamy DLSS 4, który zapewni ponad 60 fps w grach z path tracingiem w 3840 x 2160. Fakt, że może to wymagać ustawienia generatora na tryb x3 lub wyższy, ale jednak robi to wrażenie. Kolejna rzecz to obecność 16 GB VRAM, co przy karcie tej klasy jest odpowiednią ilością.

RTX 5070 Ti to modele, które otrzymują od nas rekomendację, bowiem nie są tak rozczarowujące, jak inne z tej serii. Oczekiwaliśmy więcej, ale to może przyniosą modele z serii SUPER, jeśli takowe powstaną. Jeśli zdecydowaliście się na zakup RTX 5070 Ti i szukacie dobrego modelu to warto rozważyć zakup propozycji od ZOTACa.