Lepiej dobrze przygotuj portfel, nowe zegarki Galaxy Watch 8 będą droższe

Ile trzeba mieć, aby kupić Galaxy Watch 8?

Dokładnych informacji w tej chwili rzecz jasna nie ma, lecz przecieki, do jakich dotarł portal winfuture.de sugerują, że w przypadku bazowej wersji Galaxy Watch 8, która będzie dostępna w rozmiarach koperty 40 i 44 mm, należy przygotować się na wzrost cen rzędu 40-50 euro w stosunku do poprzedniej edycji, która była wyceniona odpowiednio na 319 i 349 euro.

Podobna podwyżka czeka także Galaxy Watch 8 Classic, choć tu punktem odniesienia będzie Galaxy Watch 6 Classic sprzed dwóch lat – model ten debiutował w cenie 419 euro za wariant podstawowy i 499 euro za wersję LTE, co oznacza, że w przypadku tegorocznej edycji należy się przygotować na zakres cen od 469 euro do 549 euro. Jest dość prawdopodobne, że wzrost cen jest spowodowany rozbudową pamięci wewnętrznej do 64 GB.

Czytaj też: Recenzja realme GT 7 z akumulatorem 7000 mAh

Galaxy Watch Ultra 2

Odświeżony flagowy model rodziny Galaxy Watch jest swego rodzaju ewenementem – przede wszystkim dlatego, że przyniesie zapewne jedynie niewielkie zmiany w stosunku do pierwowzoru, oraz nowe warianty kolorystyczne. Przy tego typu reedycji niektórzy komentatorzy spodziewali się, że Ultra 2 zadebiutuje w niższej cenie – przecieki jednak sugerują, że trzeba będzie zapłacić za tegoroczny model tę samą kwotę, w której debiutował pierwowzór, czyli 699 euro.

Czytaj też: Pixel 10 bez tajemnic – kolejne ulepszenia, ale i rozczarowujące zmiany

W tej sytuacji korzystniejszym zakupem może okazać się starszy model, który doczekał się już obniżek, o ile rzecz jasna Samsung w ogóle utrzyma go w sprzedaży – wycofanie wydaje się prawdopodobne, o tyle, że dzięki temu producent uniknie konkurencji z własnym urządzeniem.