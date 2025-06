Do przeglądarki Chrome wkroczy wkrótce “Tryb AI”. Co się zmieni?

Tryb AI Google w wyszukiwarce Google umożliwia użytkownikom zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi generowanych przez AI, z opcjami głębszej eksploracji poprzez zapytania uzupełniające i linki internetowe. Sztuczna inteligencja, która otrzyma pytanie, dzieli je podtematy, przeprowadza jednoczesne wyszukiwania i dostarcza odpowiedzi na podstawie treści internetowych. Jeśli AI ma niskie zaufanie do swojej odpowiedzi, zamiast tego dostarcza linki internetowe.

Tryb AI w Chrome – szykuje się coś ciekawego

Tryb AI jest dostępny w języku angielskim, a co ciekawe – aby z niego skorzystać, należy potwierdzić, że ma się co najmniej 18 lat. Konieczne jest także korzystanie ze swojego osobistego konta Google. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do trybu AI za pośrednictwem google.com/aimode, paska wyszukiwania Google lub aplikacji Google. Ponadto użytkownicy mogą zdecydować się na eksperyment “Tryb AI” w Search Labs, aby uzyskać dostęp do rozszerzonych funkcji AI.

Tryb AI w przeglądarce Chrome może pojawić się w polu wyszukiwania na stronie nowej karty – to właśnie Realbox. Kliknięcie przycisku trybu AI otwiera pole tworzenia wiadomości, umożliwiając użytkownikom zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi nawet na złożone zapytania.

Google zintegrowało już Gemini z paskiem adresu Chrome i udostępniło go jako osobistego asystenta z paska kart, podobnie jak Copilot w pasku bocznym Edge. Tryb AI to kolejny dodatek do Chrome. Czy się przyjmie? W normalnej sytuacji napisałbym, że zależy to przede wszystkim od użytkowników, ale biorąc pod uwagę, że wszyscy czołowi gracze na rynku stawiają na sztuczną inteligencję, podejrzewam, że pozostanie z nami na dłużej niezależnie od popularności.