Google testuje nowy format Discover. Koniec z clickbaitami?

Google po raz kolejny pokazuje, że nie zamierza zatrzymywać się w rozwoju swoich narzędzi. Najnowsze testy w serwisie Google Discover obejmują radykalną zmianę sposobu prezentowania treści – zamiast tytułów artykułów użytkownicy widzą fragmenty z głównej części tekstu.

Nowy format Google Discover umieszcza fragmenty z treści artykułu w widocznym miejscu pod każdym zdjęciem, spychając właściwy tytuł poniżej fragmentu. To radykalna zmiana w filozofii prezentowania treści, która może mieć ogromny wpływ na całą branżę mediów internetowych.

Zmiana ta nie jest przypadkowa. Google testuje ten redesign jako sposób na walkę z clickbaitami – chwytliwymi, ale często mylącymi tytułami, które od lat zatruwają ekosystem mediów cyfrowych. Jeśli testy okażą się sukcesem, może to oznaczać początek końca dla sensacyjnych nagłówków typu “Nie uwierzysz, co stało się dalej!”.

Clickbait pod ostrzałem algorytmów

Problem z clickbaitami jest znany od lat. Google od dawna nagradza najgorsze tytuły nieskończonym ruchem, argumentując, że po prostu dostarcza to, czego ludzie pragną. Jednak destrukcyjny wpływ clickbaitów na branżę wydawniczą online jest nie do przecenienia.

Nowe podejście Google może być przełomowe. Zamiast skupiać się na przyciągającym uwagę tytule, użytkownicy będą mogli od razu zobaczyć, o czym tak naprawdę traktuje artykuł. To zmusza wydawców do tworzenia rzeczywiście wartościowych treści, a nie tylko chwytliwych nagłówków.

Google Discover po nowemu (źródło: Android Police)

Co oznacza to dla polskich wydawców?

Dla polskiego rynku mediów internetowych ta zmiana może mieć szczególne znaczenie. Discover to potężne źródło ruchu organicznego – algorytm Google Discover wyświetla treści w oparciu o zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, analizując zachowania użytkowników.

Polscy wydawcy, którzy dotychczas polegali na sensacyjnych tytułach, będą musieli przedefiniować swoją strategię content marketingową. Google według oficjalnych zaleceń nie powinien promować tytułów wywołujących skrajne emocje, takie jak niezdrowa ciekawość czy oburzenie.

Nowe zasady gry

Jeśli zmiany zostaną wprowadzone na stałe, wydawcy będą musieli:

Inwestować w jakość treści – fragmenty muszą być rzeczywiście wartościowe.

– fragmenty muszą być rzeczywiście wartościowe. Porzucić clickbaitowe praktyki – mylące tytuły stracą na znaczeniu.

– mylące tytuły stracą na znaczeniu. Skupić się na wartości merytorycznej – użytkownicy będą widzieć fragment treści przed kliknięciem.

Stan wdrożenia – beta czy globalna zmiana?

Zmiana jest już widoczna w aplikacji Google na iOS, co sugeruje, że może to być pełne wdrożenie, a nie tylko testy A/B. To oznacza, że Google może być bliżej finalnej implementacji, niż początkowo sądzono. Dla branży mediów internetowych to sygnał, że era clickbaitów może dobiegać końca. Wydawcy, którzy już teraz stawiają na jakość treści zamiast sensacyjnych tytułów, będą w lepszej pozycji, gdy zmiany zostaną wprowadzone na szerszą skalę.

Nowy format Google Discover może zapoczątkować szerszą zmianę w sposobie funkcjonowania mediów internetowych. Jeśli użytkownicy przyzwyczają się do widzenia fragmentów treści przed kliknięciem, inne platformy mogą pójść w podobnym kierunku.

To dobra wiadomość dla czytelników, którzy będą mogli lepiej ocenić wartość artykułu przed jego otwarciem. Dla wydawców oznacza to konieczność powrotu do podstaw – tworzenia rzeczywiście wartościowych, angażujących treści. Czy Google faktycznie pokonał clickbaity? Czas pokaże, ale kierunek zmian wskazuje na bardziej świadome podejście do prezentowania treści w erze nadmiaru informacji.