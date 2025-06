HDMI 2.2 z finalnymi specyfikacjami. Nowe kable obsłużą 12K i 16K

Standard HDMI 2.2, po raz pierwszy zaprezentowany podczas CES 2025, ma rozwiązać problemy z przesyłaniem treści o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania do współczesnych wyświetlaczy 4K i 8K. Forum HDMI oficjalnie zakończyło prace nad tym standardem w dniu, w którym organizacja VESA ogłosiła DisplayPort 2.1b – to nie przypadek, ponieważ konkurencja na rynku standardów łączności jest coraz ostrzejsza.

Ultra96 – nowe oznaczenie jakości

Kluczową nowością jest obowiązkowe oznaczenie “Ultra96” dla kabli zgodnych z HDMI 2.2. Ta etykieta gwarantuje, że kabel obsługuje przepustowość do 96 Gbps – dwukrotnie więcej niż obecne kable ultra high-speed HDMI, które radzą sobie z maksymalnie 48 Gbps. Różnica jest znacząca.

Producenci będą zobowiązani do testowania każdego modelu kabla w różnych długościach – Forum HDMI chce mieć pewność, że to, co obiecuje etykieta, rzeczywiście działa. Oznaczenie Ultra96 musi być umieszczone bezpośrednio na kablu, aby kupujący od razu wiedzieli, z czym mają do czynienia.

Gaming w nowej odsłonie

To właśnie gamingowe zastosowania będą prawdopodobnie pierwszymi, które skorzystają z HDMI 2.2. PlayStation 5 i Xbox Series X już teraz wykorzystują HDMI 2.1 do uruchamiania gier w 4K przy 120 fps, ale nowy standard otworzy drzwi do jeszcze wyższych rozdzielczości.

HDMI 2.2 obsługuje 4K przy 480Hz – to imponująca liczba, która może okazać się przydatna dla najbardziej zaawansowanych setupów gamingowych. Choć obecnie niewiele gier osiąga takie parametry, rozwój technologii postępuje szybko. Już teraz studia takie jak Ubisoft (Rainbow Six: Siege) czy Codemasters (Dirt 5) zobowiązały się do oferowania gier w 120Hz na konsolach nowej generacji.

Czy będziemy potrzebować 4K przy 480Hz? Prawdopodobnie nie od razu. Jednak esportowcy i miłośnicy konkurencyjnego gamingu mogą być zainteresowani – każda dodatkowa klatka może oznaczać przewagę nad przeciwnikiem.

12K przy 120 fps – najwyższa możliwa kombinacja rozdzielczości i płynności

– najwyższa możliwa kombinacja rozdzielczości i płynności 16K przy 60 fps – przyszłościowe rozdzielczości dla najbardziej zaawansowanych wyświetlaczy

– przyszłościowe rozdzielczości dla najbardziej zaawansowanych wyświetlaczy 8K przy 60 fps/4:4:4 – pełne spektrum kolorów bez kompresji

– pełne spektrum kolorów bez kompresji 4K przy 240 fps/4:4:4 – idealne dla gamingu w najwyższej jakości

– idealne dla gamingu w najwyższej jakości 10-bit i 12-bit – obsługa zaawansowanych formatów kolorów

Latency Indication Protocol – koniec z problemami synchronizacji

Jedną z najciekawszych nowości jest protokół LIP (Latency Indication Protocol), który ma znacząco poprawić synchronizację audio i wideo. Ta funkcja będzie szczególnie przydatna w złożonych konfiguracjach domowych kin, które obejmują odbiorniki AV czy soundbary. A tych jest coraz więcej.

Obecnie użytkownicy często muszą ręcznie dostosowywać opóźnienia audio w systemach z wieloma urządzeniami pośredniczącymi – każdy, kto konfigurował kino domowe, wie, jak to wygląda. LIP ma automatyzować ten proces, zapewniając idealną synchronizację bez konieczności kombinowania z ustawieniami.

Problem ze sprzętem

Największym wyzwaniem dla HDMI 2.2 będzie dostępność kompatybilnych urządzeń. Telewizory 8K tracą na popularności, a wielu producentów porzuca tę technologię premium. Tylko Samsung naprawdę trzyma flagę 8K każdego roku, głównie ze względu na wysokie ceny i brak treści 8K.

Gaming 8K jest bardziej dostępny niż filmy czy seriale – PS5 Pro i karty graficzne takie jak AMD Radeon RX 7900 GRE czy Nvidia GeForce RTX 5090 obsługują rozdzielczość 8K, ale liczba gier 8K (zwłaszcza przy wyższych klatkach na sekundę) pozostaje bardzo ograniczona. Dodatkowo potrzebny jest mocny i drogi sprzęt, aby w ogóle to uruchomić.

Bitwa standardów: HDMI 2.2 vs DisplayPort 2.1

Nie można mówić o HDMI 2.2 bez wspomnienia o jego głównym rywalu – DisplayPort 2.1. HDMI 2.2 oferuje 96 Gbps przepustowości, podczas gdy DisplayPort 2.1 osiąga 80 Gbps. To oznacza około 20% przewagi dla HDMI – może nie brzmi jak rewolucja, ale w praktyce ma znaczenie.

DisplayPort pozostaje królem w świecie PC-tów i monitorów gamingowych, ale HDMI dominuje w salonach i systemach home cinema. HDMI 2.2 może wzmocnić tę pozycję – zwłaszcza że obsługuje funkcje takie jak HDMI-CEC, których DisplayPort nie ma.

Problemem pozostaje dostępność urządzeń – telewizory 8K tracą na popularności, a producenci poza Samsungiem w dużej mierze porzucają tę technologię. Czy HDMI 2.2 zdoła ożywić rynek wyższych rozdzielczości? Czas pokaże.