W końcu pożądane zmiany w obsłudze HDR w Windows 11

Oglądaj video HDR, nawet gdy tryb HDR jest wyłączony

Po raz pierwszy o takiej możliwości mowa była w zeszłym roku, gdy stosowna opcja trafiła do jednej z testowych wersji systemu. Do kanału retail trafiła natomiast zupełnie niedawno, pod koniec maja tego roku.

Odpowiada za to niepozorna opcja ukryta dość głęboko w ustawieniach wyświetlania: „zezwalaj na przesyłanie strumieniowe wideo w formacie HDR nawet wtedy, gdy format HDR jest wyłączony”. Do zadziałania wymaga wyświetlacza, który obsługuje przesyłanie strumieniowe (co w przypadku urządzeń HDR nie powinno być większym problemem) oraz po stronie systemu właściwej aplikacji, obsługującej sprzętowo wideo HDR. Nie powinno być zatem problemu z większością aplikacji VOD i systemową przeglądarką Edge.

Dlaczego piszę, że nie powinno? A dlatego, że jak to w Windows, w rzeczywistości bywa różnie. Mimo posiadania odpowiedniego ekranu OLED w moim przypadku nic się nie zmieniło, a po wyjściu z ustawień HDR i ponownym wejściu checkbox nie jest zaznaczony. Strumieniowanie działa bez zarzutu tylko po włączeniu trybu HDR w całym systemie. Mimo sprawdzania różnych rozwiązań znalezionych w sieci na razie nie dotarłem do przyczyny takiego zachowania systemu.

HDR10 czy Dolby Vision?

Obsługa HDR w monitorach komputerowych nie jest już niczym niezwykłym, a odkąd dostępne stały się wyświetlacze LCD z podświetleniem miniLED i OLED jakość obrazu tych rozwiązań też nie jest większym problemem. Większość tych urządzeń jest zgodna ze standardem HDR10, znacznie mniej obsługuje dodatkowo także bardziej zaawansowany standard Dolby Vision.

System Windows daje sobie radę z oboma, jednak jak do tej pory nie zostawiał użytkownikowi w tej kwestii żadnego wyboru – jeśli Dolby Vision było dostępne, to właśnie z niego korzystał. A to z wielu powodów nie jest optymalne. O ile bowiem w przypadku serwisów VOD właściwie zawsze Dolby Vision daje lepsze efekty, to już w przypadku gier większość jest optymalizowana do użycia z HDR10 i to tu mamy do dyspozycji pełną rozpiętość jasności i kontrastu. Żeby daleko nie szukać, w trybie HDR10 mój wyświetlacz raportuje do systemu maksymalnej jasności ponad 1000 nit, a w Dolby Vision nieco ponad 400 nit.

Wymuszenie zmiany między rodzajem HDR zaś do tej pory wymagało najczęściej sięgania do menu OSD wyświetlacza, o ile w ogóle ten udostępniał taką możliwość. I tu pojawia się kolejna z nowości – przełącznik, za pomocą którego można wybrać czy system ma korzystać z Dolby Vision, czy też z HDR10.

W przeciwieństwie do przełącznika strumieniowania działa bez zarzutu i znacznie ułatwia życie, aczkolwiek brakuje możliwości wyboru, który tryb ma być wykorzystywany dla konkretnej aplikacji. A jeszcze lepiej by było, gdyby sama aplikacja mogła wybrać sposób wyświetlania, tak jak to robi np. Apple TV, które automatycznie dobiera tryb do zawartości.

Cóż, może za kolejne kilka lat…