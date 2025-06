Honda kończy z Civic Type R w Europie. Ultimate Edition to pożegnalna edycja kultowego hot hatcha

Honda właśnie ogłosiła definitywny koniec sprzedaży Civic Type R w Europie, co oznacza zakończenie niemal trzech dekad obecności tego kultowego modelu na Starym Kontynencie. Specjalna odsłona modelu zostanie zaprezentowana w ramach zakończenia sprzedaży Type R w Europie – w regionie dostępnych jest teraz 40 specjalnych egzemplarzy, obok pozostałych wariantów standardowych.

Normy emisji dobiły Type R

Powód tej drastycznej decyzji? Nowe europejskie przepisy dotyczące emisji spalin. Obecna, szósta generacja (FL5) Honda Civic Type R nie będzie już sprzedawana w Europie po 2025 roku, ponieważ nie spełnia surowszych standardów emisji Euro 6e-bis, które wejdą w życie na początku 2026 roku.

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje przełomowa norma Euro 6e-bis, która diametralnie zmienia podejście do oceny rzeczywistej emisyjności pojazdów, szczególnie hybryd plug-in (PHEV). Type R z jego 2-litrowym silnikiem turbo o mocy 315 KM i emisji 189 g/km CO2, w połączeniu z brakiem znaczących ofert pojazdów elektrycznych w europejskiej gamie Hondy, aby zrównoważyć te wartości, sprawia, że coraz trudniej jest przestrzegać nowych przepisów.

Czy to naprawdę jedyny powód? Eksperci branżowi sugerują, że Honda po prostu nie ma ochoty walczyć o europejski rynek. Honda właśnie ogłosiła, że Civic Type R nie będzie już sprzedawany w Europie. Ma to być efekt zmian w prawie Unii Europejskiej, a dostosowanie się do norm ma być nieopłacalne. Tak przynajmniej twierdzi marka, ale słychać głosy, że to wygodna wymówka, bo Honda nie ma pomysłu na europejski rynek.

Ultimate Edition – ostatnia szansa

Pożegnalna edycja Ultimate Edition to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Ten model, reprezentujący najlepsze cechy hot hatcha o 28-letniej historii, jest dostępny w oryginalnej kolorystyce Championship White z czerwonym oklejeniem na pokrywie silnika i z boku pojazdu, dopasowanym do kultowego emblematu. Wygląd uzupełniają lakierowany czarny dach oraz starannie rozmieszczone elementy z włókna węglowego, w tym spojler i listwy ozdobne progów drzwi.

We wnętrzu wykonanie panelu środkowej konsoli kontynuuje motyw węglowego wykończenia, a dodatkowe oświetlenie wyróżnia wybrane elementy, w tym tapicerkę drzwi, uchwyt na kubek, środkową konsolę, wnęki na nogi i przestrzeń pod siedzeniami. Otwarcie przednich drzwi powoduje również projekcję logo Type R na asfalt, co podkreśla wyjątkowy styl pojazdu.

Dodatkowo właściciele otrzymują wyjątkowy zestaw upominków zawierający numerowany emblemat – od 1 do 40 – a także breloczek z włókna węglowego, spersonalizowane maty podłogowe oraz pokrowiec na samochód.

Cena? Honda jeszcze jej nie ujawniła, ale biorąc pod uwagę limitowany nakład i kolekcjonerski charakter, przy obecnej cenie standardowego Type R od 261 500 zł, Ultimate Edition z pewnością będzie kosztować znacznie więcej.

Koniec epoki hot hatchy

To nie pierwsza tego typu decyzja w ostatnim czasie. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Ford kończy z Focusem ST, dzisiaj Honda mówi sayonara. Segment wspaniałych hot hatchy gwałtownie się kurczy i coś mi mówi, że to nie ostatni model, który znika.

Honda ma jednak plany na przyszłość. Mimo że Honda nie wypowiedziała się na temat planów dotyczących następnej generacji samochodu, niemal pewne jest zastosowanie napędu zelektryfikowanego. Wyżsi przedstawiciele Hondy sugerowali możliwość powstania elektrycznego Civic Type R już na początku tego roku, choć biorąc pod uwagę niedawną zmianę nastawienia producenta w kierunku hybryd, bardziej prawdopodobne jest zastosowanie silnika benzynowego w połączeniu z systemem elektrycznym niż układ czysto elektryczny.

Dziedzictwo Type R

Civic Type R po raz pierwszy zyskał rozgłos w Japonii wraz z szóstą generacją hatchbackowego wariantu Civica, który zadebiutował w 1997 roku. Od tamtej pory powstało kolejne pięć generacji modelu i wiele specjalnych edycji, kształtując grono oddanych fanów pojazdu na całym świecie dzięki długiej tradycji wysokiej jakości modeli inspirowanych wyścigami.

Osiągnięcia Type R na torach mówią same za siebie. Civic Type R, który przez niemal trzy dekady prezentował swoje sportowe cechy, wyznaczył nowe standardy produkcji pojazdów z napędem przednim na kilku torach wyścigowych na całym świecie – zwłaszcza na niemieckim Nürburgring Nordschleife, gdzie kilkukrotnie udowadniał swoje możliwości.

Dla europejskich fanów to zdecydowanie koniec epoki. Wszystkie te elementy składają się na doskonały całokształt – gratkę dla każdego oddanego fana Type R przed zakończeniem sprzedaży modelu na rynku europejskim w 2026 roku. Mimo że żegna się ze Starym Kontynentem 28 lat po premierze oryginalnego modelu, Civic Type R będzie nadal dostępny w USA i Japonii.

Czy to naprawdę ostateczne pożegnanie? W dobie elektryfikacji motoryzacji i rosnących restrykcji emisyjnych, przyszłość tradycyjnych hot hatchy wygląda coraz bardziej niepewnie. Honda pokazuje jednak, że potrafi godnie pożegnać się z legendą – Ultimate Edition to właściwy hołd dla 28 lat motoryzacyjnej pasji.