Wycieki zdradzają dodatkowe informacje o układach Bartlett Lake i Wildcat Lake. Co szykuje Intel?

Zabawny jest fakt, że owa dokumentacja została przez firmę Intel opublikowana, a potem usunięta ze strony. Na szczęście internauci nie zawodzą i udokumentowano, co prezentowała. Kluczem jest slajd omawiający “oferty Intel umożliwiające TCC Experience”. TCC to skrót od Time Coordinated Computing, czyli technologii mającej na celu maksymalną minimalizację opóźnień systemów komputerowych w trakcie wykonywania zadań w czasie rzeczywistym.

Bartlett Lake – kolejny krok w rozwoju Intela

W dokumentacji pojawił się slajd pokazujący linie w fazie rozwoju. Tu zaskoczeń nie ma – to Panther Lake i Nova Lake. Ale slajd wymienia również Bartlett Lake-S, Bartlett Lake S 12P i Wildcat Lake. Jak wiemy ze wczorajszych informacji, Bartlett Lake to układ Intel Core Series 2, co sugeruje, że trafi do urządzeń mobilnych. Krótki opis układu Bartlett Lake-S pokazuje, że oferuje on do 24 rdzeni i 32 wątków, łączność PCIe 5.0 i obsługę pamięci DDR-5600. Procesory brzegowe mogą osiągnąć częstotliwość turbo rdzenia P wynoszącą 5,6 GHz. Ponadto wersja Core 7 oferuje do 24 rdzeni (8 rdzeni wydajnościowych, 16 rdzeni efektywności, 32 wątki).

W tej rodzinie układów Intel wykorzystuje architekturę graficzną Xe z maksymalnie 32 jednostkami EU. Intel odnosi się do Bartlett Lake-S jako do członka swojej rodziny Core 14. generacji, sparowanej z chipsetem serii 600. Ale uwaga – nie wspomniano o tym układzie w kontekście komputerów osobistych. Była jednak mowa o zastosowaniach przemysłowych, w ochronie zdrowia i infrastrukturze.

Procesor Wildcat Lake pojawił się już wcześniej, prawdopodobnie jako procesor do cienkich i lekkich komputerów PC lub tabletów. Mówi się , że będzie oparty na procesie 18A. Czy Bartlett Lake i Wildcat Lake okażą się procesorami, które kupisz? Na razie wygląda to niepewnie. Ale biorąc pod uwagę, że Intel musi stawić czoła konkurencji ze strony Qualcomma (długi czas pracy baterii) i AMD (wysoka wydajność), jest prawdopodobne, że producent będzie chciał pokazać się jako alternatywa dla obydwu.