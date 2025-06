Intenty – aplikacja, która pyta “po co?” za każdym razem, gdy odblokowujesz smartfon

W czasach, gdy 57% Amerykanów przyznaje się do uzależnienia od smartfonów, a średni użytkownik sprawdza telefon 96 razy dziennie, każda próba ograniczenia bezrefleksyjnego korzystania z urządzeń mobilnych zasługuje na uwagę. Aplikacja Intenty podchodzi do problemu w niestandardowy sposób. Zamiast blokować dostęp do telefonu, wyświetla pełnoekranowe pytania za każdym razem, gdy odblokowujemy urządzenie.

Prosta idea, głęboki wpływ

Podstawowym założeniem Intenty jest stworzenie “progów refleksji” między użytkownikiem a jego smartfonem. Domyślne pytanie brzmi: “Jak określona jest twoja intencja przy tym odblokowaniu?” i oferuje opcje od “Brak intencji” przez “Niejasne”, “W miarę” do “Bardzo wyraźne”. Jak zauważa twórca aplikacji, nie zatrzymuje to użytkowników przed korzystaniem z urządzenia, ale dodaje “próg” każdorazowo podczas odblokowania.

Dodatkowe funkcje aplikacji:

Śledzenie konieczności odblokowania (“Czy to pilne?”)

Przypomnienia o poprawnej postawie ciała

Pytania o aktualne emocje i samopoczucie

Ocenę wartości planowanej interakcji z telefonem

Paradoksalny spadek internautów w Polsce – pierwszy sygnał zmiany?

Najnowszy raport Digital 2025: Poland przynosi zaskakujące dane: po raz pierwszy od lat liczba polskich internautów spadła o 310 tysięcy osób (-0,9%) w porównaniu do 2024 roku. Na początku 2025 roku dostęp do internetu miało 34,5 mln Polaków, podczas gdy 3,91 mln osób pozostaje offline. Czy to oznacza nasycenie rynku, czy może świadome ograniczanie korzystania z internetu?

Równocześnie dramatycznie rośnie czas spędzany online przez aktywnych użytkowników – dorośli internauci spędzają średnio 6 godzin i 38 minut dziennie w sieci. To pokazuje głęboką polaryzację: część społeczeństwa świadomie ogranicza korzystanie z internetu, podczas gdy aktywni użytkownicy spędzają przed ekranami coraz więcej czasu.

Dramatyczne dane o zdrowiu psychicznym młodych Polaków

Badanie CBOS z końca 2024 roku ujawnia alarmującą zależność: im więcej czasu młodzi Polacy spędzają w mediach społecznościowych, tym gorzej oceniają swoje zdrowie psychiczne. Tylko 61% osób korzystających z social mediów nie dłużej niż 2 godziny dziennie dobrze ocenia swój stan psychiczny. Dla porównania, aż 27% osób oceniających negatywnie swój dobrostan psychiczny korzysta z mediów społecznościowych co najmniej 3 godziny dziennie.

Badanie ujawniło również zjawisko “fałszywego szczęścia” – niemal połowa osób często nieszczęśliwych (49%) czasami udostępnia uśmiechnięte zdjęcia, choć nie jest w dobrym nastroju.

Dane dotyczące ogólnego użytkowania smartfonów w Polsce również pozostają niepokojące, mimo spadku liczby internautów. Ponad 60% osób w wieku 15-35 lat nie rozstaje się ze smartfonem w ciągu dnia, a 82% Polaków śpi z telefonem. Według Ogólnopolskiego Badania Higieny Cyfrowej, aż 64,4% badanych dorosłych internautów uważa, że na korzystaniu z urządzeń ekranowych spędza dużo czasu, a co trzecia osoba nie potrafi nawet ocenić, ile czasu faktycznie spędza przed ekranami.

Różnice w podejściu do cyfrowego dobrostanu

Tradycyjne aplikacje do cyfrowego dobrostanu, takie jak wbudowane w Androida Digital Wellbeing czy iOS Screen Time, koncentrują się głównie na pomiarze czasu ekranowego i ustawianiu limitów czasowych. Intenty idzie inną drogą. Zamiast całkowicie blokować dostęp, tworzy mentalne “progi” przed każdym użyciem.

Aplikacja zyskała popularność dopiero teraz, mimo że została wydana w 2020 roku. Właśnie zyskuje uznanie na pierwszej stronie subreddita r/Android i ma ocenę 4.8 w Google Play Store.

Polska i Europa intensyfikują działania w 2025 roku

Problem cyfrowego uzależnienia stał się priorytetem na najwyższym poziomie. W kwietniu 2025 roku w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja “Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w dobie rozwoju technologii cyfrowych”, gdzie eksperci z całej Europy, WHO, OECD i UNICEF przedstawili konkretne rekomendacje dla rządów dotyczące ochrony zdrowia psychicznego w cyfrowej rzeczywistości.

Instytut Cyfrowego Obywatelstwa aktywnie prowadzi w 2025 roku projekt “Uwaga! Smartfon 2025”, analizując najnowszy raport “Internet dzieci” i dyskutując nad potrzebą wprowadzenia regulacji dotyczących smartfonów w szkołach. Jednocześnie Uniwersytet Jagielloński opublikował w 2025 roku badanie “Przewinięci: smartfon w polskiej codzienności”, analizujące przeglądanie telefonu w świetle badań empirycznych.

2024 rok został ustanowiony przez Ministerstwo Cyfryzacji “rokiem cyfrowej higieny”, a działania kontynuowane są w 2025 roku. Raport “Nastolatki 3.0” z 2023 roku pokazuje, że 71,5% polskich rodziców wskazuje uzależnienie od internetu jako jedną z najgroźniejszych konsekwencji dla dzieci – zajmuje to 3. miejsce w rankingu obaw, tuż za kradzieżą danych i cyberatakami.

Globalny kontekst problemu z uzależnieniem od smartfonów

Uzależnienie od smartfonów to globalne zjawisko z poważnymi konsekwencjami. 67% nastolatków zgłasza utratę snu z powodu nocnego korzystania z telefonu lub internetu, a 71% użytkowników smartfonów śpi z urządzeniem obok siebie lub pod poduszką. Badania wykazują również, że ponad 35% ludzi ma uzależnienie od internetu, a 31% amerykańskich dorosłych mówi, że jest online “prawie stale”. Raport “Cyfrowy dobrostan Polaków 2024”, przygotowany przez agencję Minds&Roses, kompleksowo analizuje różne wymiary cyfrowego życia Polaków, w tym czas spędzany przed ekranami, konsumpcję social mediów i podatność na dezinformację.

Intenty jest dostępna za darmo w Google Play Store z opcjonalną wersją płatną oferującą dodatkowe funkcje. Aplikacja działa całkowicie lokalnie, nie wymaga rejestracji i jest w pełni funkcjonalna w wersji darmowej. Użytkownicy mogą również tworzyć własne pytania oraz przeglądać historię swoich odpowiedzi wraz z czasem spędzonym na urządzeniu.

Czy Intenty to odpowiedź na nadchodzące zmiany? Paradoksalny spadek liczby polskich internautów w 2025 roku może sygnalizować rosnącą świadomość cyfrową społeczeństwa. W momencie, gdy WHO, OECD i UNICEF przedstawiają rekomendacje dla rządów, a polskie instytucje intensyfikują działania edukacyjne, aplikacje takie jak Intenty, oparte na refleksji zamiast blokowania, mogą okazać się kluczowe w budowaniu świadomych relacji z technologią.