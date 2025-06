Zagadkowy minerał przypomina kryptonit z Supermana. Istnieje tylko w jednym miejscu na Ziemi

Ten ostatni pojawił się w historii Supermana i stanowił piętę achillesową tego superbohatera. Twórcy serii poświęconej tej postaci stworzyli jednak kryptonit na potrzeby fabuły – nie istniał on w świecie rzeczywistym. Jakież było więc zdziwienie badaczy, gdy zrozumieli, że znaleziony na Bałkanach minerał jest niemal identyczny, jak komiksowy pierwiastek z planety Krypton.

Nazwany jadaritem, przez kolejne lata wzbudzał masę emocji wśród naukowców. Niedawno udało im się dowiedzieć czegoś nowego w tej sprawie. A to ze względu na fakt, iż opisywany minerał mógłby zostać wykorzystany w formie składnika akumulatorów, ponieważ zawiera lit. Ten jest wyjątkowo rozchwytywany, co wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na baterie montowane w elektrycznych samochodach czy też stosowane do przechowywania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Co nowego wiemy na ten temat? Autorzy publikacji zamieszczonej w Nature Geoscience przeprowadzili bardzo istotne badania, dzięki którym byli w stanie ustalić, jakie warunki są potrzebne do utworzenia jadaritu. Jak wyjaśniają, kluczem do sukcesu są bogate w lit szkło wulkaniczne, wysoce alkaliczne jeziora bezodpływowe, a także minerały glinowe zamieniające się w struktury krystaliczne.

Jadarit odkryto ponad 20 lat temu na terenie Serbii. Jego skład jest niemal identyczny jak kryptonitu, czyli fikcyjnego pierwiastka, który pojawiał się w historiach o Supermanie

Wszystkie te aspekty są rzecz jasna trudne do pogodzenia, co pozwala zrozumieć, dlaczego badany minerał został jak na razie znaleziony w zaledwie jednym miejscu na całej naszej planecie. Autorzy powyższych ustaleń porównują proces powstawania jadaritu do pieczenia ciasta. Nadmiar bądź niedobór któregokolwiek ze składników może mieć katastrofalny wpływ na ostateczny wypiek. Tak samo jest w tym przypadku.

Oczywiście to wciąż zbyt mało, by dokładnie zidentyfikować miejsca, w których może się znajdować jadarit, ale bez wątpienia mówimy o porcji cennych informacji w kontekście poszukiwania jego pokładów. Zwiększa to szanse na to, że uda się zidentyfikować zasoby jadaritu zlokalizowane poza Serbią. Jako że nie zapowiada się na to, by zapotrzebowanie na lit spadło w ciągu najbliższych kilku lat, to pozostaje nam śledzić kolejne doniesienia w tej sprawie.