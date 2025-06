Klawiatura Corsair K60 Pro Cherry Viola Black – w tej cenie żal nie kupić

Corsair K60 Pro Cherry Viola Black – klawiatura nie tylko dla graczy

Corsair K60 Pro Cherry Viola Black to klawiatura pełnowymiarowa – ma wydzielony blok kursorów i kontroli tekstu oraz klawiaturę numeryczną. Podstawą konstrukcji są, jak sama nazwa wskazuje, przełączniki Cherry MX Viola – te nietypowe switche są stosunkowo tanie i plasują się gdzieś pomiędzy klasycznymi przełącznikami i klawiaturami membranowymi.

Charakterystyka Cherrt MX Viola jest zbliżona do przełączników czerwonych lub brązowych, mechanizm działa liniowo, punkt aktywacji jest na wysokości 2 mm i by go osiągnąć, niezbędna jest siła 0,45 N. Pełny skok wynosi 4 mm, a wymagana siła nacisku to około 0,75 N.

Taki sposób pracy oczywiście najlepiej spisze się w grach, tym bardziej że mamy tu i N-Key Rollover i pełny antyghosting. Do pisania tradycyjnie polecane są przełączniki ze skokiem, ale… z powodzeniem sam piszę od dawna na klawiaturze z przełącznikami liniowymi i jest to przede wszystkim kwestia przyzwyczajenia.

Przełączniki są podświetlane RGB, a regulację można przeprowadzić indywidualnie dla każdego klawisza, przy czym klawiatura ma kilka predefiniowanych trybów podświetlenia, przy których nie wymaga oprogramowywania, a do reszty wymagana jest aplikacja iCUE.

Corsair K60 Pro Cherry Viola Black to stosunkowo prosta klawiatura i jej normalna cena, sięgająca 500 zł jest mało zachęcająca. Co innego promocyjna – w tej chwili w sieci Neonet klawiaturę można nabyć za jedyne 199 zł, a to kwota, za którą zwykle można nabyć jedynie najtańsze klawiatury mechaniczne. Zdecydowanie jest to zatem zakup warty polecenia.