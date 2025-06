Czekasz na kolejną generację Xbox i PlayStation? No to jeszcze poczekasz

Jeśli świeże plotki okażą się prawdziwe, Sony i Microsoft mogą ponownie mieć wspólną architekturę GPU w swoich konsolach nowej generacji. Jak zdradzały nam to poprzednie przecieki, będzie to UDNA od AMD. Dlaczego właśnie ta technologia? Ponieważ obiecuje ona wysoki poziom skalowania AI oraz ray tracingu. Mówiąc inaczej – da większe możliwości, przekładające się na komfort podczas rozgrywek. A kiedy?

Nowe Xbox i PlayStation 6 najpewniej w 2027 roku

Nowe przecieki pochodzą z platformy X, gdzie przekazał je znany ze zdradzania poufnych informacji użytkownik o nicku “KeplerL2”. Opublikował serię wpisów, w których informuje, że wdrożenie UDNA do nowych konsol nastąpi w 2026 roku, aby były one przygotowane na premiery w 2027. Wierzyć czy nie? Trudno powiedzieć – jedno, co wiemy na pewno, to że UDNA jest następcą architektury RDNA 4, która zastosowana została w niedawno wydanych kartach graficznych Radeon RX 9070 i RX 9060. W porównaniu do RDNA 2, która jest używana w konsolach PlayStation 5 i Xbox Series, te GPU faktycznie wykazują zauważalną poprawę wydajności ray tracingu i jakości skalowania obrazu.

Oczywiście spodziewamy się, że UDNA będzie kolejnym krokiem naprzód – i to dużym. Jak podaje ów KeplerL2, nowa architektura prawdopodobnie będzie działać o 20% szybciej na jednostkę obliczeniową w tradycyjnym renderowaniu rastrowym i dwa razy szybciej w ray tracingu i operacjach AI. Wspomina również, że przepustowość HDMI wzrośnie do 80 Gb/s, co może umożliwić wyższą częstotliwość odświeżania przy rozdzielczości 4K, a być może nawet 8K, choć nadal nie osiągnie pełnej specyfikacji 96 Gb/s standardu HDMI 2.2.

fot.: WCCF Tech

Trzeba zauważyć, że żadna z konsol nowej generacji nie będzie zawierać technologii 3D V-Cache, czyli funkcji, która pomogła ostatnim trzem generacjom procesorów Ryzen prześcignąć układy Intela w zadaniach związanych z grami. Podobno powodem brak wiedzy, jak jej zastosowanie wpłynęłoby na wydajność konsol. Ale czasu jest dużo i by może jeszcze się to zmieni.

Tu dodam, że Microsoft wstrzymał chwilowo prace na swoim handheldem, a Sony podobno nie chce być gorsze i pracuje nad przenośnym towarzyszem PlayStation 6. Chociaż obaj producenci powinni wypuścić nowy sprzęt w 2027 roku, uważa się, że Microsoft zamierza wprowadzić swoją konsolę przed PlayStation 6. Być może nastąpi to w przyszłym roku, gdyż wypada wówczas 25. rocznica pojawienia się Xboxa na świecie.