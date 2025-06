Laptop ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025), czyli redefinicja wydajności i technologicznej przewagi

Wyjątkowa forma, która podkreśla potęgę laptopa

Zewnętrzny projekt ROG Strix SCAR 16 (2025) ma kupić nas łącznie dwoma cechami – podświetleniem oraz panelem zdejmowalnym w sposób beznarzędziowy. O ile same podświetlenia robią wręcz ogromne wrażenie, bo rozświetlają całe biurko i ścianę mocą RGB, tak ASUS podkręcił dodatkowo temperaturę systemem-wyświetlaczem AniMe Vision. To nic innego, jak obecne na pokrywie 810 diod LED świecących w kolorze białym przez 9152 wyfrezowanych otworów.

Poza tym możecie liczyć na w pełni podświetlaną klawiaturę niskoprofilową z blokiem numerycznym i pięcioma dodatkowymi przyciskami makr, większy touchpad względem poprzednich modeli z serii o bardzo gładkiej strukturze i… właśnie wspomniany panel na spodzie pełen perforacji pełniących rolę wlotów chłodnego powietrza. Nie zabrakło też bogatego zestawu portów, bo nawet dwóch Thunderbolt 5, jednego HDMI 2.1 oraz portu LAN o prędkości 2,5 Gb/s. Nie jest to oczywiście wszystko, czym ROG Strix SCAR 16 (2025) się wyróżnia.

Gotowy do rozbudowy i podbijania świata

Już przy okazji testu modelu z wyższej półki (ASUS ROG Strix SCAR 18) zachwyciła mnie możliwość beznarzędziowego uzyskania dostępu do wnętrza laptopa i wymiany zamontowanych dysków SSD. Nie inaczej jest z konstrukcją SCAR 16 (2025), bo ASUS zastosował w tych modelach dokładnie to samo rozwiązanie, dzięki któremu wszystkie główne komponenty są dostępne bez użycia narzędzi i tym samym bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. O ile zdaję sobie sprawę, że większość użytkowników nie zagląda co tydzień do wnętrza swojego laptopa, to tego typu proste “dojście” do jego środka stanowi świetną zachętę do znacznie częstszego przecierania zaawansowanego chłodzenia ROG Intelligent Cooling z kurzu. Wszystko w imię wyższej kultury pracy i niższych temperatur, o które dba komora parowa, trzy wentylatory oraz ciekły metal w roli pasty termoprzewodzącej między układami a radiatorami.

Umówmy się jednak, że tego typu dodatki nie rewolucjonizują korzystania z laptopów tak, jak fenomenalne wyświetlacze, a tak się składa, że w tej kwestii ASUS się postarał. ROG Strix SCAR 16 (2025) doczekał się bowiem 16-calowego Nebula HDR Display, a pod tym właśnie określeniem kryje się matryca Mini LED, która oferuje 2000+ stref przyciemniania, jasność 1200 nitów i 100% pokrycia DCI-P3. Dorzućmy do tego certyfikację Pantone, obsługę G-Sync i tak oto otrzymamy ekran, który nie tylko wyświetla grafikę, a dosłownie wciąga w grę.

ROG Strix Scar 16 (2025) odznacza się dodatkowo obecnością AniMe Vision, a więc wielkiego paska na pokrywie, którego możecie ustawić pod siebie, aby np. wyświetlać powiadomienia, stan baterii, czy Wasze przesłanie dla świata. Dorzućmy do tego podświetlenie RGB pod każdym klawiszem i tak oto otrzymamy sprzęt nie tylko do grania, ale też do wyrażania siebie. Prawdziwa potęga ROG Strix SCAR 16 tkwi jednak w tym, czego na pierwszy rzut oka… a nawet po rozebraniu dolnego panelu, nie widać. Wszystko dzięki obecności w tych laptopach kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000, które mają do zaoferowania szereg zaawansowanych technologii.

Technologie, czyli potęga kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000

Sercem każdej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5000 obecnej w SCAR 16 jest nowa architektura NVIDIA Blackwell, która to została zaprojektowana z myślą o przyszłości gier i sztucznej inteligencji. Względem poprzednika oferuje nie tylko wzrost liczby rdzeni CUDA, ale również zintegrowane akceleratory najnowszej generacji, które odpowiadają za realizowanie operacji związanych ze sztuczną inteligencją (rdzenie Tensor) oraz ray-tracingiem (RT). Flagowy procesor z tej rodziny w laptopowym wydaniu (GeForce RTX 5090) dostarcza nawet 1824 TOPS mocy obliczeniowej do poskramiania potęgi SI, otwierając tym samym drzwi do jeszcze bardziej zaawansowanych technik grafiki generatywnej, fizyki cząsteczek i realistycznej animacji postaci.

Zanim przejdziemy do najbardziej zaawansowanych technik wspieranych przez NVIDIA GeForce RTX 5000, warto wspomnieć o czymś równie ważnym w kwestii codziennego korzystania z laptopa. Mowa o NVIDIA Max-Q, dzięki której SCAR 16 dostosowuje swoje zasoby w czasie rzeczywistym. Oczywiście nie jest to coś zupełnie nowego, ale wraz z premierą architektury Blackwell, techniki Max-Q wkroczyły w zupełnie nowy rozdział, oferując szereg nowych funkcji dla laptopów nowej generacji. Doczekały się nawet mechanizmów, dzięki którym potrafią błyskawicznie wyłączać niewykorzystywane fragmenty całego procesora graficznego, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i mniejsze nagrzewanie. Dodatkowo nowa generacja pamięci graficznej (GDDR7) oferuje wyższą wydajność przy niższym napięciu, co znacząco poprawia efektywność energetyczną. Sam procesor może też natychmiast przechodzić w stan niskiego poboru mocy i dostosowywać co do mikrosekundy częstotliwość swojego zegara i to zależnie od konkretnego obciążenia.

W Max-Q nowej generacji nie zabrakło też dawnych technik, które doczekały się ulepszeń, a mowa tutaj o:

Dynamic Boost – dynamicznie przekierowuje energię elektryczną między GPU, pamięcią GPU i CPU, zapewniając najlepszą wydajność

Advanced Optimus – automatycznie przełącza między sobą procesory graficzne (dGPU i iGPU), aby nie utrzymywać bezsensownie bardziej prądożernego dGPU w gotowości

Optimal Playable Settings (OPS) – techniki dobierające najlepsze parametry graficzne dla każdej gry, zależnie od sprzętu

Battery Boost – balansuje zużycie energii CPU i GPU oraz jakość obrazu, by wydłużyć czas gry na akumulatorze

Whisper Mode – zarządza pracą wentylatorów przy użyciu AI, zapewniając ciszę i płynność działania

CPU Optimizer – GPU współpracuje z CPU, zarządzając jego wydajnością, temperaturą i poborem mocy

Te wszystkie techniki zebrane pod szyldem Max-Q są szczególnie ważne wraz z ciągłym wzrostem wydajności kart graficznych, które pożerają coraz więcej energii, ale za to oferują niespotykane wcześniej możliwości. Widać to zwłaszcza przy premierze GeForce RTX 5000, bo dzięki nim możemy korzystać z wydajności klasy desktopowej w urządzeniach, które są cienkie, ciche i energooszczędne. Nieważne, czy po prostu gracie, montujecie filmy czy programujecie – dzięki firmie NVIDIA oto właśnie nadszedł najlepszy moment na zakup laptopa. Umówmy się jednak – granie NVIDIA dopracowała do perfekcji.

Ile zyskacie w grach, dzięki GeForce RTX 5000?

Zapewne już gdzieś słyszeliście o wręcz magicznych właściwościach funkcji opracowanych przez firmę NVIDIA, które z roku na rok są coraz lepsze. Wraz z debiutem GeForce RTX 5000 prawdziwą rewolucję zaliczyła technologia DLSS 4 i Reflex, podczas gdy realistyczne oświetlenie (ray-tracing) ciągle działa w podobny sposób, jak w pierwszej iteracji, ale staje się po prostu powszechniejsze, dzięki coraz wyższej wydajności kart graficznych. Innymi słowy, dziś częściej niż kiedykolwiek wcześniej możemy grać zarówno w świetnej jakości podkreślanej przez realistyczne efekty oświetlenia, odbić oraz cieni, jak i wysokiej płynności.

NVIDIA DLSS 4 z technologią Multi-Frame Generation (MFG) to z kolei najnowszy kamień milowy w rozwoju renderowania wspomaganego przez sztuczną inteligencję. W odróżnieniu od poprzednich wersji DLSS 4 usprawnia rekonstrukcję obrazu z użyciem większej liczby referencyjnych klatek oraz danych przewidywanych przez SI i silnik gry. Z kolei związana z DLSS 4 technika MFG może wygenerować do trzech dodatkowych klatek na każdą rzeczywistą renderowaną klatkę. Dla przypomnienia jeszcze ponad dwa lata temu NVIDIA zaskoczyła nas ogłoszeniem Frame Generation w DLSS 3, które to dodaje tylko jedną sztuczną klatkę. Wszystko to razem sprawia, że nawet w najbardziej wymagających tytułach, takich jak DOOM: The Dark Ages czy Cyberpunk 2077, laptopy z serii ROG Strix SCAR 16 gwarantują ponadprzeciętną liczbę FPS przy zachowaniu wysokiej jakości graficznej.

Duet DLSS 4 i MFG nie jest jednak pozbawiony wad, bo tego typu ingerencja w wyświetlane klatki na monitorze ma też swoje konsekwencje w postaci zwiększonego input-laga, który jest problematyczny głównie w strzelankach i to zwłaszcza e-sportowych. O utrzymanie opóźnień na niskim poziomie dba jednak technologia Reflex, która w ciągu najbliższych miesięcy doczeka się premiery drugiej generacji (Reflex 2). Ta może i nie będzie współpracowała z technikami generowania sztucznych klatek, ale za to obniży input-lag do poziomów minimalnych.

Wszystko dzięki połączeniu z nową funkcją Frame Warp i synchronizowaniem działania GPU, CPU i ekranu z jeszcze większą precyzją. W tytułach takich jak Apex Legends czy The Finals przekłada się to na celniejsze strzały, szybsze reakcje i ostatecznie upragnioną przewagę nad wrogiem, a więc finalnie na wygraną. Temat ten jest na tyle fascynujący, że jeśli jesteście spragnieni szczegółów, to śmiało kliknijcie tutaj, aby przenieść się do artykułu właśnie na temat nowinek technologicznych firmy NVIDIA.

Oświetlenie ostre, jak ostrza tarczy Doom Slayera

Jak z kolei sprawdzają się te technologie w praktyce? Ano zacnie, bo przykładowo w Doom: The Dark Ages ray-tracing jest już bezpośrednio zintegrowany z grą, więc nie możemy go wyłączyć. W zamian otrzymujemy jednak oświetlenie, które sprawia realistyczne wrażenie, wyciskając charakter z każdej lokacji, bo zarówno otwartych przestrzeni w terenie, jak i pogrążonych w blasku ogni lochów wszelkiego rodzaju. Jeśli z kolei wiecie, z czym równa się granie z aktywnym ray-tracingiem, to zdajecie sobie doskonale sprawę z tego, że liczba klatek na sekundę z tą opcją spada wręcz drastycznie. Spokojnie jednak – ROG Strix SCAR 16 (2025) wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX 5080 jest w stanie podbić płynność z okolic 70 klatek na sekundę w ustawieniu Koszmarnym aż do prawie 300 i to wcale nie magia, a osiągnięcia technologiczne firmy NVIDIA.

Innymi słowy, dziś granie bez technologii DLSS i generowania klatek, to skazywanie się na płynność rodem sprzed dekady. Doom: The Dark Ages będzie zresztą świetnym poligonem testowym nowych laptopów z kartami GeForce RTX 5000, bo 18 czerwca specjalna aktualizacja wprowadziła obsługę technologii Path-Tracing, czyli jeszcze bardziej zaawansowanego oświetlenia, które jest aktualnie dostępne m.in. w Path-Tracingu.

Kupuj, graj i zgarniaj nagrody, bo ROG Elite nagradza cię za pasję

ROG Strix SCAR 16 (2025) to kwintesensja technologicznej przewagi

Od kilku lat laptopy dla graczy stały się sprzętem, którego nie trzeba się wstydzić i który wreszcie może zastąpić w większości przypadków stacjonarne komputery, zapewniając jednocześnie kluczową dla wielu osób mobilność. ROG Strix SCAR 16 (2025) to świetny przykład tego typu laptopa. To kompletne narzędzie dla tych, którzy chcą po prostu więcej – więcej mocy i więcej możliwości w cyfrowym świecie. Nieważne, czy tyczy się to gier, czy profesjonalnego oprogramowania.

Dzięki karcie graficznej GeForce RTX 5000 i technologii DLSS 4 z MFG gracze mogą cieszyć się grafiką klasy kinowej bez utraty płynności. Profesjonaliści z kolei docenią bezkompromisową wydajność w zastosowaniach kreatywnych, renderingu czy pracy ze sztuczną inteligencją, co wspierają skupiające się na stabilności systemu sterowniki NVIDIA Studio. Wszystko to jest zamknięte w futurystycznej obudowie, która pod względem stylu, ergonomii i funkcjonalności reprezentuje absolutną czołówkę segmentu premium.

ROG Strix SCAR 16 (2025) to laptop z rodzaju tych, przy których nie musimy się zastanawiać, czy “da radę”, bo tego typu sprzęt po prostu robi swoje. Dlatego też, jeśli akurat szukasz mobilnej stacji roboczej, która zastąpi ci desktopa i jednocześnie pozwoli wygrywać w każdej możliwej dziedzinie, to odpowiedź już znasz. ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025) nie tylko dotrzymuje kroku przyszłości. On ją wyprzedza.