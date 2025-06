Gamingowy laptop Lenovo LOQ 15ARP9 tylko dziś w promocji RTV Euro AGD

Lenovo LOQ 15ARP9 z GeForce RTX 4060 za 3799 zł

Sercem komputera jest procesor AMD Ryzen 7 7435HS, który współpracuje z 16 GB pamięci operacyjnej DDR5 4800 MHz – maksymalnie może to być 32 GB. Za generowanie grafiki odpowiada GPU Nvidia GeForce RTX 4060 z 8 GB własnej pamięci. Efekty pracy karty graficznej wyświetlane są na ekranie LCD IPS o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli, który może być odświeżany z częstotliwością nawet 144 Hz, zapewniając dzięki obsłudze technologii G-Sync dynamiczny obraz bez zacięć.

Komputer wyposażony został w dysk SSD NVMe M.2, o pojemności 1 TB – wystarczający zarówno do pracy, jak i do przechowania jednocześnie kilku dużych gier AAA. Zestaw portów obejmuje wyjście HDMI 2.1 na zewnętrzny monitor, RJ45, 3×USB-A 3.2 i 1×USB-C 3.2 z Power Delivery – czyli można także ładować 60 Wh akumulator z jego pomocą, choć zapewne nie wystarczy dostarczanej w ten sposób mocy, by jednocześnie skutecznie ładować maszynę i grać. Łączność bezprzewodową stanowi Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2.

Lenovo LOQ 15ARP9 ma obudowę wykonaną z wytrzymałego plastiku – waży 2,38 kg, co jak na maszynę gamingową jest wartością rozsądną. Miłym dodatkiem jest wydłużona, 36-miesięczna gwarancja.

Laptop dostępny jest w promocyjnej cenie 3799 zł z kodem ITKODLP w sieci RTV Euro AGD – link do oferty znajdziecie tutaj. Kod powinien dodać się automatycznie w momencie dodawania towaru do koszyka, jeśli tak się nie stanie, należy go oczywiście dodać ręcznie.