Test Dacia Bigster – to nie jest tylko duży Duster. To najlepsza Dacia

Wideorecenzja Dacia Bigester – rodzinne auto w zasięgu ręki

Projektanci i inżynierowie stojący za Dacią Bigester mieli twardy orzech do zgryzienia. Dostali zadanie stworzenia auta, które będzie flagowym modelem w gamie producenta, ale jednocześnie nie mogą przesadzić z nowoczesnymi dodatkami. Nie chodzi tu tylko o to, aby nie podnosić ceny, ale o to, że jak wynika z badań i doświadczeń Dacii, klienci marki tego nie chcą. Przeciętny kupujący Dacii chce jak najmniej elektronicznych dodatków i gadżetów. Auto ma być praktyczne. No i jest!

Czytaj też: Test BMW 220 Gran Coupe – oszczędne i z napędem na przód. Czy to ma sens?

Dacia Bigster mimo wszystko przemyca sporo nowoczesności. Dotykowy ekran główny z bezprzewodową obsługą Androida Auto i Apple CarPlay, opcjonalny system kamer i cyfrowy kokpit za kierownicą, a do tego po raz pierwszy w ofercie producenta – elektryczna klapa bagażnika i elektryczne sterowanie fotelem. Co prawda tylko kierowcy, ale jest. W wyższej wersji wyposażenia możemy też mieć chłodzony schowek w tunelu środkowym.

Szczytem praktyczności jest system mocowania YouClip. To niewielkie uchwyty rozmieszczone w całym aucie, do których możemy doczepić opcjonalne akcesoria. Uchwyt na telefon przy kierownicy? Jest. Uchwyt na tablet do zamontowania na zagłówkach przednich foteli? Obecny. Dodatkowy uchwyt na napoje dla pasażera z przodu? Proszę bardzo. Przenośna lampka ładowana przez USB-C montowana w bagażniku? Na miejscu. Proste, niedrogie, za to do bólu praktyczne rozwiązania.

Czytaj też: Test Renault Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 300 KM plug in – w tej wersji przyśpieszenie pasuje do wyglądu

Dacia Bister to również pierwsze auto, które dostało nowy układ hybrydowy. Nie jako pierwsza Dacia, ale pierwszy model z całej gamy Grupy Renault. Mowa o 4-cylindrowy, silniku spalinowym o pojemności 1.8l i mocy 109 KM oraz momencie obrotowym 172 nm połączonym z silnikiem elektrycznym o mocy 49 KM i 205 nm momentu obrotowego. Moc systemowa to 155 KM i 205 nm momentu obrotowego, co w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów i napędem na przednią oś daje nam przyśpieszenie do 100 km/h w 9,7s.

Dokładnie taki wariant testowaliśmy, ale wybór wersji silnikowych Dacii Bigster jest znacznie większy. Na czele z wariantem z napędem na cztery koła oraz obowiązkowo nie mogło zabraknąć wariantu LPG.

Czytaj też: Zabraliśmy Lexusa NX450h+ na urlop. To był dobry wybór

Pomimo wielu nowości Dacia Bigster jest bardzo dobrze wyceniona. Jej ceny zaczynają się poniżej 100 000 zł, a najdroższe warianty nie przekraczają 140 000 zł. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Jak Dacia Bigster sprawuje się w mieście i na dłuższych trasach? Ile ma miejsca w bagażniku i na tylnej kanapie? Tego dowiecie się z naszej recenzji wideo widocznej poniżej.