LibreOffice wyjaśnia prawdziwe koszty Windows 11 i zachęca do alternatywy

Microsoftowi marzy się, aby dotychczasowi użytkownicy Windows 10 nie tylko przeszli na Windows 11, ale również nabyli od razu nowy komputer, najlepiej Copilot+. Ale istnieje jeszcze jedna opcja: przejście na Linuxa. W styczniu2025 roku ESET zalecał to użytkownikom, w maju KDE uruchomiło nową kampanię nazwaną “Endof10”, a teraz zachęca do tego The Document Foundation, czyli twórca pakietu LibreOffice.

LibreOffice wskazuje na Linuxa jako najlepszą alternatywę dla Windows 11

Na stronie The Document Foundation możemy przeczytać: “Nie musisz podążać ścieżką aktualizacji Microsoftu . Istnieje lepsza opcja, która oddaje kontrolę z powrotem w ręce użytkowników, instytucji i organów publicznych: Linux i LibreOffice. Razem te dwa programy oferują potężną, przyjazną dla prywatności i odporną na przyszłość alternatywę dla ekosystemu Windows + Microsoft 365”.

Dodaje także “rzeczywiste koszty” uaktualnienia do systemu Windows 11, pisząc: “Przejście na system Windows 11 nie dotyczy tylko aktualizacji zabezpieczeń. Zwiększa zależność od firmy Microsoft poprzez agresywną integrację w chmurze, zmuszając użytkowników do przyjęcia kont i usług Microsoft. Prowadzi to również do wyższych kosztów ze względu na modele subskrypcji i licencjonowania oraz zmniejsza kontrolę nad tym, jak działa komputer i jak zarządzane są dane. Ponadto nowe wymagania sprzętowe sprawią, że miliony w pełni sprawnych komputerów PC staną się przestarzałe”

Aby pomóc użytkownikom w migracji z systemu Windows do systemu Linux, The Document Foundation przedstawiła kilka kluczowych kroków dotyczących sposobu postępowania:

zacznij od przetestowania systemu Linux i LibreOffice na drugiej partycji komputera (w przypadku osób prywatnych) lub w mniej istotnych działach (w przypadku firm);

sprawdź zgodność konfiguracji swojego oprogramowania z systemem Linux i pakietem LibreOffice – większość zadań biurowych można łatwo przenieść lub zaadaptować przy minimalnym wysiłku.

Można także znaleźć konsultanta, który pomoże w procesie migracji, np. osobę posiadającą certyfikat Linux Professional Institute lub The Document Foundation (w przypadku LibreOffice). Fundacja podkreśla, jak ważne jest natychmiastowe rozpoczęcie przejścia. Pełne szczegóły dotyczące ogłoszenia można znaleźć w oficjalnym wpisie na blogu.