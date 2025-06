Home Nauka Magnetyczny cykl kieruje naszą planetą. Naukowcy zrozumieli, jak działa

Jeśli macie poczucie, że wasz los nie do końca spoczywa w waszych rękach, to z pewnością coś jest na rzeczy. Na przykład zawartość kluczowego dla przetrwania ludzkości tlenu w atmosferze może się wahać – i to znacząco – a naukowcy postanowili zrozumieć mechanizmy za to odpowiedzialne.