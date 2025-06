Home Nauka i technika Materiał kwantowy + pole magnetyczne = prawdziwa magia. Naukowcy wreszcie ją rozpracowali

Materiał kwantowy + pole magnetyczne = prawdziwa magia. Naukowcy wreszcie ją rozpracowali

Materiały kwantowe same w sobie są fascynujące i pełne tajemnic, a sprawy mogą przybrać nawet bardziej skomplikowany obrót, gdy zostaną poddane działaniu na przykład pól magnetycznych. W celu zrozumienia, co dokładnie się wtedy dzieje i jak można byłoby z tego skorzystać, naukowcy z University of St Andrews przeprowadzili szereg eksperymentów.