Mercedes-AMG E 53 HYBRID wjeżdża na polski rynek! 612 koni w potomku legendarnego Hammera

Nowy Mercedes-AMG E 53 Hybrid nawiązuje bezpośrednio do AMG Hammera z serii W124, który w latach 80. rewolucjonizował świat sportowych sedanów. Hammer – niezwykle rzadkie wydanie serii 124 z jednostką V8 z 4-zaworową głowicą zaprojektowaną przez AMG – szybko zyskało przydomek “the hammer” (młot) z uwagi na swój brutalny charakter. Jak opisuje magazyn Motor Trend w historycznym artykule, dziś kolekcjonerskie egzemplarze osiągają zawrotne ceny na całym świecie, a wyprodukowano ich mniej niż 30 sztuk, w tym zaledwie jednego kombi za 200 000 dolarów.

Potęga hybrydowego napędu

Serce nowego E 53 Hybrid stanowi hybrydowy napęd plug-in, łączący 3,0-litrowy silnik turbo o 6 cylindrach (449 koni mechanicznych) oraz mocną jednostkę elektryczną (163 KM) o wysokim momencie obrotowym. W podstawowej wersji auto oferuje 577 koni mechanicznych, ale z funkcją RACE START (opcja z pakietem AMG DYNAMIC PLUS) moc systemowa wzrasta do 612 koni mechanicznych, tak jak w przypadku E 63 S poprzedniej generacji. Systemowy moment obrotowy to imponujące 750 Nm.

W rezultacie E 53 Hybrid Limuzyna osiąga 100 km/h w 3,8 s – to wynik godny supersamochodu. Dla porównania, najnowsze BMW M5 z napędem hybrydowym plug-in generuje 717 koni mechanicznych, ale waży aż 2444 kg (o 1153 kg więcej niż poprzednik). Mercedes z masą własną 2315 kg plasuje się na bardzo konkurencyjnym poziomie w tej klasie.

Elektryczna jazda na ponad 100 km

Jedną z największych zalet E 53 Hybrid jest jego wszechstronność. Zasięg przekraczający 100 km w trybie elektrycznym (dane dla cyklu WLTP) sprawia, że codzienne podróże można odbywać niezwykle płynnie i cicho, bez lokalnej emisji spalin. Jak podają oficjalne źródła Mercedes-AMG, auto można ładować za pomocą mocnej ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy 11 kW oraz opcjonalnej funkcji szybkiego ładowania prądem stałym (DC) z mocą do 60 kW. Dzięki temu baterię można naładować od 10% do 80% w około 20 minut.

Technologia na najwyższym poziomie

E 53 Hybrid wyposaża się w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Standardowy, w pełni zmienny napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+ zapewnia optymalną przyczepność, a specjalnie opracowane i dostrojone zawieszenie AMG RIDE CONTROL ze stalowymi sprężynami oraz adaptacyjnymi, dwuzaworowymi amortyzatorami łączy wysoki potencjał w zakresie dynamiki jazdy z imponującym poziomem komfortu.

W kabinie znajdziemy przyjazny system operacyjny MBUX z możliwością instalacji aplikacji zewnętrznych firm, w tym popularnych usług strumieniowania wideo. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwala systemowi uczyć się zwyczajów użytkownika.

Bogata standardowa specyfikacja w Polsce

Ceny Mercedesa-AMG E 53 Hybrid w Polsce rozpoczynają się od 502 400 zł za wariant Limuzyna (Kombi: od 514 100 zł). W standardzie otrzymujemy między innymi:

Podświetlaną osłonę chłodnicy

Zawieszenie AMG RIDE CONTROL

Skrętną tylną oś

Pakiet parkowania z zestawem kamer 360°

19-calowe obręcze AMG

Asystenta martwego pola

Adaptacyjny tempomat DISTRONIC

Reflektory matrycowe DIGITAL LIGHT

Nawigację z rozszerzoną rzeczywistością

Porównanie z konkurencją

Na tle konkurencji Mercedes E 53 Hybrid prezentuje się bardzo mocno. BMW M5 2025 kosztuje w USA od 123 275 dolarów i oferuje 717 koni mechanicznych, ale waży o niemal 130 kg więcej niż Mercedes. M5 ma także tylko 25 mil zasięgu elektrycznego w porównaniu z ponad 100 km w Mercedesie.

Historyczny kontekst jest również istotny – oryginalny AMG Hammer z 6.0-litrowym V8 generował 375 koni mechanicznych i przyspieszał do 100 km/h w 5,0 s, osiągając prędkość maksymalną ponad 300 km/h. Magazyn Car and Driver nazwał go w 1986 roku “najgorętszym sedanem pasażerskim w historii”.

Mercedes-AMG E 53 Hybrid to godny następca legendarnego Hammera. Łączy 612-konną potęgę z elektrycznym zasięgiem ponad 100 km i luksusem na najwyższym poziomie. Cena od 502 400 zł może wydawać się wysoka, ale w porównaniu z konkurencją – szczególnie BMW M5 – Mercedes oferuje lepszy stosunek mocy do masy i znacznie większy zasięg elektryczny. Dla miłośników marki AMG i spadkobierców ducha Hammera E 53 Hybrid może okazać się prawdziwym hitem.