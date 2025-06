Mercedes CONCEPT AMG GT XX: elektryk o mocy 1360 KM z ładowaniem w 5 minut

Trzy silniki osiowe i technologia z Formuły 1

Sercem CONCEPT AMG GT XX są trzy innowacyjne silniki osiowe – technologia, którą Mercedes-AMG rozwija we współpracy z brytyjską firmą YASA. Dwa silniki znajdują się z tyłu, a jeden z przodu, tworząc w pełni zmienny napęd na cztery koła AMG Performance 4MATIC+.

Czym różnią się silniki osiowe od tradycyjnych? W skrócie: są trzykrotnie mocniejsze, o 2/3 lżejsze i zajmują tylko 1/3 miejsca w porównaniu do konwencjonalnych jednostek elektrycznych. Każdy z tylnych silników ma zaledwie 8 cm szerokości, a przedni – 9 cm. To pozwala na uzyskanie niewyobrażalnej dotąd gęstości mocy.

Cały układ napędowy korzysta z doświadczeń zespołu Mercedes-AMG High Performance Powertrains z Brixworth – tego samego, który buduje silniki do Formuły 1. Nieprzypadkowo koncepcja nawiązuje również do legendarnego AMG ONE.

Akumulator, który zmienia zasady gry

Prawdziwą rewolucją jest opracowany od podstaw akumulator wysokich osiągów. Składa się z ponad 3000 cylindrycznych ogniw w aluminiowych obudowach spawanych laserem. Każde ogniwo jest bezpośrednio chłodzone specjalnym olejem, co pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury nawet podczas intensywnej jazdy.

Rezultat? Średnia moc ładowania przekracza 850 kW przy prądzie 1000 A. W praktyce oznacza to, że w 5 minut można naładować energię wystarczającą na przejechanie z Affalterbach do legendarnego toru Spa-Francorchamps – około 400 kilometrów.

Co więcej, akumulator nie traci mocy podczas wielokrotnych przyspieszeń i hamowań. To problem, z którym borykają się obecnie elektryczne samochody sportowe – po kilku rundach na torze moc drastycznie spada z powodu przegrzania. CONCEPT AMG GT XX ma być wolny od tego ograniczenia.

Design rodem z przyszłości

Wizualnie CONCEPT AMG GT XX to prawdziwa uczta dla oczu. Czterodrzwiowy fastback w pomarańczowym lakierze Sunset Beam wygląda jak pojazd z filmu science fiction. Szczególną uwagę zwracają:

Luminescencyjne elementy lakieru – po zmroku nadwozie świeci segmentami nawiązującymi do logo AMG

– po zmroku nadwozie świeci segmentami nawiązującymi do logo AMG Głośniki zintegrowane z reflektorami – pierwsze takie rozwiązanie w świecie motoryzacji

– pierwsze takie rozwiązanie w świecie motoryzacji Aktywne felgi aerodynamiczne – 21-calowe obręcze z ruchomymi panelami, które otwierają się automatycznie przy potrzebie chłodzenia hamulców

– 21-calowe obręcze z ruchomymi panelami, które otwierają się automatycznie przy potrzebie chłodzenia hamulców Panel MBUX Fluid Light z tyłu – ponad 700 programowalnych diod LED komunikujących się ze światem zewnętrznym

Wnętrze to połączenie sportu z luksusem

Kokpit to połączenie puryzmu wyścigowego z najnowszymi technologiami. Kierownica nawiązuje do AMG ONE, a na kolumnie kierownicy zamontowano 8 diod LED sygnalizujących stan naładowania akumulatora.

Szczególnie imponujące są materiały – Mercedes użył biotechnologicznej alternatywy dla skóry LABFIBER, wytworzonej między innymi z recyklingowanych opon wyścigowych AMG GT3. To doskonały przykład upcyklingu – z jednej zużytej opony powstaje około 4 metrów kwadratowych nowej tapicerki.

Fotele mają ergonomiczne poduszki drukowane w technologii 3D, dostosowane indywidualnie do ciała użytkownika na podstawie skanu 3D.

Technologia, która trafi do seryjnych modeli

CONCEPT AMG GT XX to nie tylko pokazowy prototyp. Mercedes-AMG potwierdza, że większość zastosowanych tu rozwiązań trafi do seryjnych modeli opartych na nowej platformie AMG.EA już w 2026 roku.

Szczególnie silniki osiowe mają zostać wdrożone do produkcji w berlińskim zakładzie Mercedes-Benz w Marienfelde. Obejmie to około 100 procesów produkcyjnych, z czego 65 będzie nowością dla Mercedes-Benz, a 35 – światową premierą w motoryzacji.

Czy to przyszłość supersamochodów?

Z jednej strony osiągi CONCEPT AMG GT XX robią wrażenie – ponad 1360 KM, przyspieszenie do setki w prawdopodobnie mniej niż 3 sekundy i prędkość maksymalna przekraczająca 360 km/h. Z drugiej strony, prawdziwą rewolucją może być właśnie możliwość wielokrotnego wykorzystania pełnej mocy bez spadków wydajności.

Jeśli Mercedes-AMG faktycznie wprowadzi większość tych technologii do seryjnych modeli, może to być przełomowy moment dla elektrycznej motoryzacji wysokich osiągów. Szczególnie ultraszybkie ładowanie w połączeniu ze stabilną mocą ciągłą może przekonać ostatnich sceptyków elektrycznych superaut.

Czy będziemy tego potrzebować w codziennym użytkowaniu? To już inna kwestia. Ale trudno zaprzeczyć, że CONCEPT AMG GT XX pokazuje fascynującą wizję przyszłości, w której elektryczne samochody sportowe mogą być równie emocjonujące – a może nawet bardziej – niż ich spalinowi poprzednicy.