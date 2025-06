Umarł WordPad, niech żyje Edit! Microsoft zaskakuje nowym pomysłem

Nowy edytor tekstu zostanie wprowadzony w systemie Windows 11, a będzie działać wyłącznie… we wierszu poleceń. Jak tłumaczy Microsoft, “oddaje hołd klasycznemu edytorowi MS-DOS, ale z nowoczesnym interfejsem i kontrolkami wprowadzania podobnymi do Visual Studio Code”.

Czym jest Edit?

Edit nie jest samodzielną aplikacją, a usługą, która będzie stanowić integralną część systemu – podobnie jak Notatnik. Aby ją uruchomić, należy po prostu wpisać “edit” w wierszu poleceń. Gdy program zostanie uruchomiony, pozwala nie tylko na tworzenie plików tekstowych, ale również otwierania istniejących. Możliwe jest edytowanie tekstu podstawowego. Wygodne rozwiązanie to opcja przejścia za pomocą polecenia “go to line”. Usługa wspiera zakładki, dzięki czemu można pracować nad kilkoma plikami jednocześnie.

A czego nie może Edit? Przede wszystkim zapisywać plików, toteż jeśli chce się zachować swoją pracę, należy ją skopiować do choćby Notatnika lub Worda. Oprócz tego nie da się formatować tekstu, używać podsumowań AI ani też żadnych innych zaawansowanych funkcji.

fot.: WindowsLatest

Edit wciąż przechodzi przez fazę rozwoju i obecnie można go pobrać tylko poprzez ręczną instalację z GitHub. Jeśli ktoś jest zainteresowany, znajdzie go tutaj. Microsoft powiedział w oświadczeniu dla serwisu Windows Latest, że jego plan to dostarczenie Edit jako domyślnego edytora tekstu, ale tylko dla wiersza poleceń. Kiedy to nastąpi? Zapewne dopiero za kilka miesięcy, a ponieważ już można z niego korzystać, mamy okazję do zobaczenia na żywo, jak będzie się zmieniać.