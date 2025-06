Microsoft kończy z hasłami w aplikacji Authenticator. Masz jeszcze 2 miesiące na eksport danych

Microsoft właśnie rozpoczął jedną z największych migracji użytkowników w swojej historii. Aplikacja Authenticator straci możliwość przechowywania haseł, a użytkownicy otrzymali ultimatum – albo przerzucicie się na Edge, albo stracicie swoje dane.

Trzy etapy wygaszania

Firma nie wprowadza zmian od razu – proces podzielono na trzy etapy:

czerwiec 2025 : Koniec z dodawaniem nowych haseł do Authenticatora

: Koniec z dodawaniem nowych haseł do Authenticatora lipiec 2025 : Wyłączenie funkcji autouzupełniania haseł

: Wyłączenie funkcji autouzupełniania haseł sierpień 2025: Całkowite usunięcie dostępu do zapisanych haseł

Od sierpnia 2025 roku zapisane hasła nie będą już dostępne w aplikacji Authenticator, a wszystkie niewykorzystane wygenerowane hasła zostaną usunięte.

Dlaczego Microsoft to robi?

Oficjalnie chodzi o “usprawnienie obsługi autouzupełniania na różnych urządzeniach”. Zapisane hasła (ale nie historia wygenerowanych haseł) i adresy są bezpiecznie synchronizowane z kontem Microsoft i można je nadal używać z przeglądarką Edge – wyjaśnia Microsoft w oficjalnym dokumencie.

W praktyce to strategiczny ruch mający zwiększyć popularność Edge’a. Według Statcounter Edge ma obecnie jedynie 5,2% udziału w rynku przeglądarek, podczas gdy Google Chrome dominuje z 66,19% – informuje TechRadar. Microsoft najwyraźniej postanowił wykorzystać swoich użytkowników jako dźwignię do zwiększenia adopcji.

Co robić z hasłami?

Jeśli używasz tej samej aplikacji Microsoft do logowania w Edge i Authenticator, twoje hasła są już zsynchronizowane. Wystarczy pobrać Edge na telefon i włączyć go jako dostawcę autouzupełniania.

Jeśli nie chcesz korzystać z Edge’a, możesz przejść do ustawień Microsoft Authenticator i wyeksportować hasła do pliku CSV, aby zaimportować je do innego programu. Trzeba to zrobić przed 1 sierpnia 2025 roku – ostrzega BleepingComputer.

Jak wyeksportować hasła:

Otwórz Authenticator Przejdź do Menu > Ustawienia > Autouzupełnianie Wybierz “Eksportuj hasła” Zapisz w wybranym miejscu

Uwaga: Wyeksportowane hasła są zapisywane w postaci zwykłego tekstu, więc usuń plik eksportu po zakończeniu procesu.

Dane płatnicze znikną wcześniej

Jeszcze gorsza sytuacja dotyczy informacji o płatnościach. Po lipcu 2025 roku wszystkie informacje o płatnościach przechowywane w Authenticator zostaną usunięte z urządzenia. Będziesz musiał je wprowadzić ponownie ręcznie.

Authenticator nie znika całkowicie

Microsoft uspokaja, że aplikacja nadal będzie działać jako narzędzie do uwierzytelniania dwuskładnikowego i obsługi passkeys. Jeśli skonfigurowałeś passkeys dla swojego konta Microsoft, upewnij się, że Authenticator pozostaje włączony jako dostawca passkeys.

Część większego planu

Ta zmiana to element szerszej strategii Microsoft zmierzającej do świata bez haseł. W zeszłym roku firma obserwowała 7000 ataków na hasła na sekundę (więcej niż dwukrotnie w porównaniu z 2023 rokiem) – podaje Microsoft Security Blog.

Użytkownicy logujący się za pomocą passkeys są trzy razy bardziej skuteczni w dostaniu się do swojego konta niż użytkownicy haseł (około 98% vs 32%).

Nasz komentarz

Czy tego potrzebujemy? To już inna kwestia. Microsoft oficjalnie tłumaczy zmianę troską o bezpieczeństwo i wygodę, ale w praktyce to kolejny krok w kierunku zamknięcia użytkowników w ekosystemie firmy.

Szkoda, że zapewne przez wieloletnie umowy z gigantami technologicznymi przeciętny użytkownik ma coraz mniej wyboru. Jeśli nie chcesz używać Edge’a, lepiej już teraz poszukaj alternatywnego menedżera haseł – KeePass, Bitwarden czy inny niezależny serwis. Przekonajmy się, czy użytkownicy przyjmą ten przymusowy krok w kierunku Edge’a z entuzjazmem, czy jednak wybiorą wolność i przerzucą się na konkurencyjne rozwiązania.