Microsoft testuje szybkie odzyskiwanie komputera w ustawieniach systemu Windows

Microsoft testuje specjalną stronę w ustawieniach systemu Windows, która umożliwi szybkie odzyskiwanie komputera

Ta aktualizacja ułatwia zarządzanie opcjami odzyskiwania prosto z Ustawień, usprawniając dostęp do ważnych funkcji, które pomagają utrzymać urządzenie w dobrej kondycji – informuje Microsoft

Gigant z Redmond wprowadził nowe zmiany, które są już dostępne w kanale beta dla uczestników programu Windows Insider 24H2 w systemie Windows 11, oczywiście pod warunkiem zainstalowania wersji KB5058506. Dodatkowo, w poniedziałek firma poinformowała o udostępnieniu funkcji szybkiego odzyskiwania maszyn również dla Insiderów z kanału Dev. Jeszcze w tym tygodniu testerzy będą mogli przeprowadzić testy tej funkcji w swoich systemach, wykorzystując specjalne pakiety naprawcze w „trybie testowym”, co pozwoli na weryfikację jej działania bez ryzyka destabilizacji systemu.

Nowa strona ustawień ułatwia sprawdzenie, czy funkcja jest aktywna. Możesz ją tam skonfigurować, by automatycznie wyszukiwała rozwiązania problemów, określić jak często ma to robić, a także zdecydować, kiedy Twoje urządzenie ma się ponownie uruchomić, aby wprowadzić niezbędne poprawki.

Ta nowa funkcja pozwala administratorom IT zdalnie naprawiać problemy z uruchamianiem systemu Windows. Dzięki „ukierunkowanym poprawkom” dostarczanym przez Windows Update, nie ma potrzeby fizycznego dostępu do uszkodzonego systemu. Jeśli Windows 11 nie uruchomi się z powodu nowego sterownika lub zmiany konfiguracji, QMR automatycznie uruchomi środowisko odzyskiwania i połączy się z internetem, aby wysłać dane o awarii do Microsoftu. Firma może wtedy zdalnie usunąć problematyczne sterowniki lub aktualizacje i dostosować ustawienia. W systemie Windows 11 Home QMR będzie domyślnie włączone, natomiast użytkownicy Windows 11 Pro i Enterprise będą mogli dostosować jego działanie za pomocą katalogu ustawień usługi Intune.

Mam nadzieję, że szybko dostanie się ta funkcja do wszystkich wersji Windowsa, ponieważ wszyscy wiemy, ile pojawia się błędów związanych z nowymi aktualizacjami. Z drugiej strony, o czym ja będę pisał, jeśli wyeliminują większość problemów?