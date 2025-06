ChatGPT z nową funkcją pamięci dla darmowych użytkowników. Personalizacja na nowym poziomie

Nowa aktualizacja wprowadza odchudzoną wersję funkcji pamięci dla darmowych użytkowników ChatGPT. Umożliwia ona modelowi odwoływanie się do wcześniejszych rozmów, co pozwala na bardziej spersonalizowane odpowiedzi. Na przykład, jeśli wspomnisz, że lubisz kuchnię tajską, ChatGPT może zasugerować przepisy na pad thai w kolejnych interakcjach. Funkcja obejmuje trzy główne elementy:

Instrukcje niestandardowe . Użytkownicy mogą określić preferencje, np. styl odpowiedzi czy uwzględnianie źródeł;

. Użytkownicy mogą określić preferencje, np. styl odpowiedzi czy uwzględnianie źródeł; Zapisane wspomnienia . Możesz ręcznie poprosić ChatGPT o zapamiętanie konkretnych informacji, takich jak czas przebiegnięcia maratonu, choć istnieje limit przechowywania dla darmowych kont;

. Możesz ręcznie poprosić ChatGPT o zapamiętanie konkretnych informacji, takich jak czas przebiegnięcia maratonu, choć istnieje limit przechowywania dla darmowych kont; Odwoływanie się do historii czatu. ChatGPT automatycznie wykorzystuje dane z wcześniejszych rozmów, aby dostosować odpowiedzi, choć w wersji darmowej funkcja ta jest ograniczona w porównaniu do planów płatnych.

Funkcja pamięci jest domyślnie włączona globalnie, z wyjątkiem Unii Europejskiej i niektórych krajów europejskich, gdzie użytkownicy muszą wyrazić zgodę z powodu rygorystycznych przepisów o ochronie danych. Dlatego OpenAI wprowadziło opcje zarządzania prywatnością. Użytkownicy mogą wyłączyć funkcję pamięci w sekcji Personalizacja w Ustawieniach lub korzystać z trybu Tymczasowego czatu (podobnego do trybu incognito), który nie zapisuje rozmów ani nie używa ich do personalizacji. Darmowi użytkownicy muszą włączyć zapisywanie pamięci, aby korzystać z historii czatu, przy czym historia nie ma limitu przechowywania, w przeciwieństwie do zapisanych wspomnień.

Czytaj też: Porządkujemy ChatGPT. Który model do czego? Czy warto płacić i co za to dostaniemy?

Funkcja pamięci przybliża ChatGPT do wizji super-asystenta, który rozumie użytkownika i przewiduje jego potrzeby. To krok w kierunku AI, które ewoluuje razem z użytkownikiem, przypominając wizje znane z filmów science-fiction, jak JARVIS z Iron Mana. Wprowadzenie nowości zbiegło się z podobnymi ruchami konkurencji, jak Google z modelem Gemini. Aktualizacja wydaje się zgodna z wizją OpenAI, aby stworzyć AI, które “zna cię przez całe życie”. Przesada? Te słowa wypowiedział przewodzący firmie Sam Altman.

A ja przy okazji polecam powyższy przewodnik po modelach OpenAI, który ma na celu uporządkowanie tej wiedzy, skupiając się na kluczowych modelach dostępnych dla użytkowników indywidualnych i bardziej wymagających profesjonalistów. Pomoże zrozumieć ich najważniejsze cechy oraz wybrać najlepszy dla siebie plan subskrypcyjny – darmowy, Plus lub Pro. Skupiam się w nim na praktycznych zastosowaniach, abyście mogli świadomie nawigować po ofercie OpenAI i w pełni wykorzystać potencjał genAI.