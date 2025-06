Windows 10 otrzymuje łatkę – a w niej mnóstwo poprawek

Aktualizacja dla Windows nosi oznaczenie 10 KB5061087 i jest opcjonalną, czyli taką, która nie zostanie wprowadzona automatycznie, a musisz sprawdzić jej dostępność poprzez Windows Update. A czy warto? Patrząc na sporą liczbę poprawek – ma sens, jest jednak pewne “ale”, o którym napiszę na końcu.

Windows 10 usprawniony i poprawiony

Łatka KB5061087 jest na etapie wdrażania, co oznacza, że możesz jej jeszcze póki co nie zobaczyć – ale powinna być dostępna jeszcze w tym tygodniu. Jej pełna nazwa to w oryginale “2025-06 Cumulative Update Preview dla systemu Windows 10 w wersji 22H2 dla systemów x64 (KB5061087)”, a po wdrożeniu system będzie mieć wersję 19045.6036. Edycja dla wydań 32-bitowych ma wielkość ok. 400 MB, dla 64-bitowych jest większa o ok. 200 MB.

Co nowego przynosi? Przede wszystkim naprawia menu kontekstowe w menu Start, które u wielu użytkowników nie działało prawidłowo. Ponadto występowały przypadki, że menu Start było puste – ale już tak nie jest dzięki tej właśnie łatce. Co poza tym? Jak podaje Microsoft, naprawiono aż 13 różnego rodzaju problemów, w tym kilka związanych z edycjami dla firm i organizacji. Są to:

problem, w którym COM (Component Object Model) nie działał lub pokazywał błąd 0x80001011

błąd, który uniemożliwiał rejestrację za pomocą wtyczki Entra iD Windows Account Manager (WAM);

problem, przez który użytkownicy nie mogą usuwać pakietów językowych ani opcjonalnych funkcji zainstalowanych za pomocą pakietów Feature on Demand (FOD);

błąd, przez który niektóre drukarki USB nie działały, jeśli korzystały z interfejsów z dwoma protokołami;

błąd sprawiający, że wbudowana funkcja skanowania nie działała;

i inne.

Aktualizacja wprowadza także pewną warta odnotowania zmianę – przeglądarka, która jest domyślnie ustawiona, teraz staje się również domyślnym czytnikiem plików PDF i otwiera także pliki HTTP. Jeśli nie zainstalujesz teraz aktualizacji Windows 10 KB5061087, otrzymasz wszystko w następnym Patch Tuesday (8 lipca), więc jeśli nie potrzebujesz tych poprawek, nie ma sensu jej wdrażanie.