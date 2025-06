W końcu! Windows 11 otrzymuje zmienione menu Start

Mówiąc konkretnie, nowe edycje w Windows 11 to wydania 26200.5641 (KB5060824) dla kanału Dev, a dla kanału Beta 26120.4250. Co istotne – jeśli chodzi o menu Start, są tutaj dokładnie takie same zmiany. Przyjrzyjmy się, co przynoszą użytkownikom.

Menu Start w Windows 11 ewoluuje

Co otrzymujemy w nowym menu Start? Zawiera kilka zmian, które ułatwiają uruchamianie ulubionych aplikacji. Nie używa już widoku dwustronicowego, zamiast tego skupiając się na jednym, przewijanym. Na górze masz swoje przypięte aplikacje, następnie sekcję “Polecane” – i w końcu można ją całkowicie wyłączyć! Aplikacje można ułożyć w siatce lub jako kategorie. Microsoft podaje, że teraz w Windows 11 menu jest bardziej adaptacyjne, co oznacza, że dostosuje się do rozdzielczości wyświetlacza. Maksymalnie może być osiem kolumn przypiętych aplikacji, sześć rekomendacji i cztery kolumny kategorii. Dodatkowo pojawia się nowy przycisk – pozwalający rozwinąć/zwinąć “Łącze z telefonem”.

Inne zmiany w kompilacji 26200.5641 obejmują możliwość wyboru widżetów wyświetlanych na ekranie blokady oraz tzw. “Screen Curtain” dla Narratora. Jest to funkcja, która zaciemnia wyświetlacz, pozostawiając zawartość ekranu dostępną tylko dla osób korzystających z Narratora. Możesz ją włączyć skrótem Caps Lock + Ctrl + C. Ponadto Narrator ma teraz nowe powitanie, które prowadzi użytkowników przez jego funkcje i ostatnie zmiany. Strona Ustawienia otrzymuje dwie sekcje połączone w jedną: “Wyszukiwanie w systemie Windows” i “Uprawnienia wyszukiwania” są teraz po prostu “Wyszukiwaniem” w sekcji “Prywatność i bezpieczeństwo”.

Czytaj też: ROG Xbox Ally – oto handheldy z Windows 11 robionym pod SteamOS

Lista zmian na tym się nie kończy. Klawiatura gamepada ma teraz ulepszoną nawigację i usprawnione zarządzanie fokusem dla klawiszy dziecięcych, menu rozwijane, sugestie słów, przełączanie języków, ustawienia itp. Działa również na ekranie blokady, gdy musisz wprowadzić swój kod PIN.

Z nowymi kompilacjami dodano także szereg poprawek, związanych m.in. z “Eksploratorem plików”. Całość póki co prezentuje się wygodnie i solidnie, pozostaje mieć nadzieję, że nie pojawią się przykre niespodzianki w wydaniu stabilnym.