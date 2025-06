ROG Xbox Ally – oto handheldy z Windows 11 robionym pod SteamOS

Nie było i nie jest tajemnicą, że SteamOS to konkurent dla Microsoftu na rynku gamingowym, dlatego od czasu premiery Steam Decka w 2022 roku gigant z Redmond wciąż kombinuje nad ulepszeniami nie tylko aplikacji Xbox, ale również ma plany związane z wprowadzeniem handhelda, będącego przenośną wersją klasycznej konsoli.

ROG Xbox Ally czyli Xbox do zabrania ze sobą

W ubiegłym tygodniu, podczas wirtualnej demonstracji, Microsoft zaprezentował zoptymalizowany pod kątem urządzeń przenośnych system Windows, aczkolwiek jak na razie nikt nie miał okazji, aby go wypróbować. Teraz zaś wiemy, że na urządzeniach ROG Xbox Ally aplikacja Xbox będzie pełnoekranowa i da dostęp do bibliotek wszystkich posiadanych przez użytkownika gier – nie wyłączając tych, które ma na Steam.

Microsoft zdradził, że tryb aplikacji Xbox zastępuje tradycyjny pulpit i pasek zadań systemu Windows, a ponieważ urządzenie zorientowane jest wyłącznie na gry, system nie uruchamia aplikacji i usług, które nie są z nimi powiązane. Tu można wymienić choćby tapetę. Co jednak istotne – można będzie wyjść z tryby Xboxa do tradycyjnego pulpitu. Roanne Sones, wiceprezes ds. urządzeń i ekosystemu gier w firmie Xbox, podczas briefingu dla serwisu The Verge powiedziała, że “zredukowano wiele powiadomień i wyskakujących okienek i będziemy nadal słuchać opinii graczy, aby wprowadzać dalsze ulepszenia”.

Czytaj też: Handheld Xbox oddala się mocno w czasie. Microsoft ma inne plany

Aplikacja Xbox w trybie pełnoekranowym wygląda bardzo podobnie do tego, co jest teraz dostępne w systemie Windows, z tą różnicą, że biblioteka jest teraz pełna wszystkich gier na PC ze Steam i innych sklepów (jak choćby Epic), a także gier z Xbox Play Anywhere i Game Pass. Krótkie naciśnięcie przycisku Xbox na urządzeniach Xbox Ally wywołuje interfejs Game Bar, za pomocą którego można uzyskać dostęp do ustawień urządzenia, jak Wi-Fi lub Bluetooth, interfejsu Asus Command Center, a nawet nowego Gaming Copilot firmy Microsoft . Jeśli naciśnie się długo przycisk Xbox, otrzymujemy przyjazny dla urządzeń przenośnych przełącznik zadań, który umożliwia przechodzenie pomiędzy aplikacjami i grami za pomocą alt+tab za pomocą kontrolera.



Jeśli chodzi o wydajność, brak uruchamiania niepotrzebnych elementów pozwala zaoszczędzić jej nawet 2 GB, co jest dobrym krokiem w kierunku optymalizacji Windows pod kątem rozgrywek. Ponadto Microsoft wciąż optymalizuje wydajność energetyczną, co ma wpłynąć pozytywnie na żywotność baterii. Tworzy również własną wersję programu Steam Deck firmy Valve, dzięki czemu możesz zobaczyć, które gry są zoptymalizowane pod kątem urządzeń przenośnych, takich jak Xbox Ally i Xbox Ally X. Będziesz mieć również dostęp do pełnej biblioteki konsoli Xbox na urządzeniach przenośnych dzięki Xbox Cloud Gaming lub Remote Play z konsoli Xbox, ale większość gier konsolowych nie będzie działać natywnie, chyba że istnieje wersja na PC lub są częścią Xbox Play Anywhere.