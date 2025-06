mObywatel zyskał wyczekiwane funkcje: zgłoszenie utraty dowodu i sprawdzenie jego ważności

Dwie nowe usługi już dostępne

W aplikacji mObywatel pojawiły się dwie kluczowe funkcjonalności, które znacznie poszerzają możliwości cyfrowego zarządzania dokumentami tożsamości. Aby zgłosić zawieszenie lub unieważnienie dowodu osobistego, wystarczy wybrać “Załatw sprawę” na liście usług w aplikacji, a następnie w zakładce “Dowód osobisty” wypełnić zgłoszenie i wysłać je w aplikacji.

Zgłoś zawieszenie lub unieważnienie dowodu

Pierwsza z nowości pozwala na zabezpieczenie dokumentu przed użyciem przez niepowołane osoby. Zawieszenie dokumentu chroni go przed użyciem przez osoby nieuprawnione. Warto skorzystać z tej opcji, jeśli dokument się zagubił, ale właściciel liczy na jego odnalezienie. Jeśli dowód zostanie znaleziony, w ciągu 14 dni zawieszenie można cofnąć i dalej korzystać z dokumentu. W przeciwnym razie zostanie on automatycznie unieważniony.

Osoby, które są pewne, że bezpowrotnie utraciły dowód osobisty lub ich dokument został zniszczony, mogą od razu zgłosić jego unieważnienie. Wypełnione w aplikacji zgłoszenie trafia do automatycznie przypisanego w systemie urzędu gminy. Unieważnienie dowodu jest natychmiastowe i nieodwracalne.

Sprawdź dowód – weryfikacja na wyciągnięcie ręki

“Sprawdź dowód” to kolejna nowość w aplikacji mObywatel. W tej usłudze użytkownik może zweryfikować dowód osobisty zarówno własny, jak i innej osoby. Ma to być szczególnie przydatne w momencie zawierania umów lub podejmowania formalnych zobowiązań, aby upewnić się, że okazywany przez każdą ze stron dokument jest ważny i nie został zawieszony.

To rozwiązanie może okazać się szczególnie cenne dla przedsiębiorców, wynajmujących mieszkania czy zawierających umowy z nowymi partnerami biznesowymi.

Cyfrowa rewolucja nabiera tempa

Nowe funkcje to tylko wierzchołek góry lodowej. Ministerstwo Cyfryzacji ma ambitne plany na 2025 rok, które obejmują kompleksową przebudowę sposobu, w jaki obywatele kontaktują się z administracją.

mStłuczka – koniec z papierową biurokracją

mStłuczka to nowa usługa, która uprości formalności po drobnych zdarzeniach drogowych. Umożliwi kierowcom szybkie złożenie oświadczenia o kolizji z wykorzystaniem aplikacji mObywatel – bez potrzeby drukowania dokumentów czy szukania formularzy. Dzięki integracji z rejestrami państwowymi większość danych pojazdów i uczestników zostanie automatycznie uzupełniona.

Sztuczna inteligencja w służbie obywatela

W aplikacji pojawi się także rewolucyjne rozwiązanie – wirtualny asystent obywatela oparty na zaufanej sztucznej inteligencji. Jego zadaniem będzie ułatwienie użytkownikom korzystania z mObywatela: wskaże właściwe usługi, poprowadzi przez załatwienie sprawy, odpowie na pytania i pomoże w poruszaniu się po aplikacji.

Do uruchomienia wirtualnego asystenta w mObywatelu wykorzystany zostanie polski model językowy PLLuM, a pierwsze testy jego funkcjonowania już przeprowadzono. Uruchomienie asystenta planowane jest jeszcze w tym roku.

Cyfrowe legitymacje dla młodzieży i nauczycieli

Zgodnie z planami Ministerstwa Cyfryzacji, w aplikacji pojawią się także cyfrowe odpowiedniki tradycyjnych dokumentów. mLegitymacja ucznia to cyfrowy odpowiednik tradycyjnej legitymacji szkolnej, dostępny bezpośrednio w aplikacji mObywatel i tworzony we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Umożliwia ona potwierdzenie tożsamości ucznia, korzystanie z przysługujących ulg oraz ułatwi kontakt z placówką edukacyjną.

Warto przypomnieć, że od 1 lipca 2025 roku podstawowym dokumentem potwierdzającym status studenta będzie mobilna legitymacja dostępna w aplikacji mObywatel.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Wprowadzenie nowych funkcji to także odpowiedź na rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni. Zgodnie z najnowszym raportem infoDOK Związku Banków Polskich, w 2024 roku system Dokumenty Zastrzeżone udaremnił rekordowe 12,3 tys. prób wyłudzeń kredytów – to o 27% więcej niż rok wcześniej. W ciągu całego 2024 roku Polacy zastrzegli w bankach aż 150,7 tys. utraconych dokumentów tożsamości.

Nowe funkcje w mObywatelu to logiczny krok naprzód – zamiast zgłaszać utratę dokumentów w różnych miejscach (urząd, bank, Policja), obywatele mogą to zrobić szybko i bezpiecznie z poziomu jednej aplikacji.

Polska liderem cyfryzacji

Wprowadzane zmiany wpisują się w szerszą strategię cyfrowej transformacji państwa. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, aplikację mObywatel pobrało już ponad 12 milionów obywateli, a notuje ona około 600 tysięcy logowań dziennie.

Wirtualny doradca w mObywatelu to pierwszy przypadek tak kompleksowego wdrożenia AI w usługach publicznych w Polsce. Jego funkcjonalność może być rozwijana w kolejnych latach i obejmować m.in. integrację z innymi systemami rządowymi.

Polska aktywnie uczestniczy też we wdrażaniu unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0, które ma ujednolicić systemy identyfikacji elektronicznej w krajach UE. To oznacza, że w przyszłości polski mObywatel może być uznawany za dokument tożsamości w innych państwach członkowskich.

Co dalej?

Nowe funkcje zgłaszania utraty dokumentów i sprawdzania ich ważności to dopiero początek. W planach są kolejne usprawnienia, w tym rozszerzenie możliwości podpisu elektronicznego oraz wprowadzenie mLegitymacji nauczyciela.

Czy to oznacza koniec tradycyjnych dokumentów? Nie do końca – nadal będą one potrzebne przy wyjazdach zagranicznych czy niektórych czynnościach bankowych. Jednak w codziennym życiu cyfrowy portfel dokumentów staje się coraz bardziej praktyczną alternatywą.

Czytaj też: mObywatel napędza cyfrową erę na uczelniach. Lada moment mobilne legitymacje studenckie

Ważne: Zarówno zawieszanie, cofanie zawieszenia, jak i unieważnianie dowodu osobistego wymagają posiadania skrzynki ePUAP. Przed skorzystaniem z nowych funkcji warto upewnić się, że mamy aktywny profil zaufany lub e-dowód.