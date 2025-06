Monitor ASUS VY27UQ 27″ w najlepszej cenie

ASUS VY27UQ – 27 cali z HDR za 899 zł

ASUS VY27UQ wyposażony został w matrycę typu IPS z podświetleniem LED o przekątnej 27 cali. Rozdzielczość ekranu wynosi 3840 × 2160 pikseli, a maksymalne odświeżanie 60 Hz. Kąty widzenia wynoszą 178° w pionie i poziomie, kontrast natomiast 1000:1. Jasność deklarowana wynosi 350 nit, nie zabrakło też zgodności z HDR10, choć monitor nie ma podświetlenia strefowego. Producent deklaruje reprodukcję przestrzeni barwnej sRGB na poziomie 99%.

Jest to zatem typowy wyświetlacz do zastosowań domowo – biurowych, choć spośród wielu takich urządzeń wyróżnia go technologia zmiennego odświeżania VRR (Adaptive Sync) i wsparcie dla 10-bitowego koloru, co oznacza zdolność do reprodukcji ponad miliarda unikalnych odcieni barw. Autorska technologia Eye Care+ zapewnia redukcję składowej niebieskiej, a także podświetlenie ze zredukowanym migotaniem – co potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

ASUS VY27UQ wyposażony został w trzy porty video do komunikacji ze światem – pojedynczy DisplayPort 1.4 i dwa HDMI 2.0. Monitor posiada też głośniki o mocy 2×2 W oraz wyjście słuchawkowe w standardzie mini-jack 3,5 mm. Wyświetlacz można zamontować na standardowej nodze na biurko lub skorzystać z mocowania VESA 100 mm do montażu na ramieniu.

Monitor ASUS VY27UQ 27″ można kupić w bardzo dobrej cenie 899 zł w sklepie Techlord – link znajdziecie tutaj. Jak wskazuje Ceneo, typowo ten model wyceniony jest na znacznie wyższym poziomie i kosztuje ponad 1100 zł, warto zatem się ofertą zainteresować, szczególnie że sklep nie podaje, jak długo potrwa przecena.