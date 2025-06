Firefox w wydaniu 140. Co nowego przynosi?

Chociaż Firefox nie jest na podium najpopularniejszych przeglądarek, ma oddaną grupę użytkowników, którzy nie zamierzają zmieniać przeglądarki. A każda nowa edycja to szansa, że dołączą do niej kolejni. Czy zmiany w tym wydaniu sprawią, że jej procentowy udział w rynku wzrośnie?

Co przynosi Firefox 140?

Najważniejsza nowość w tym wydaniu to nowe funkcje kart pionowych. Teraz można zachować więcej lub mniej przypiętych kart w widoku, aby uzyskać szybszy dostęp do ważnych okien. W jaki sposób? Należy po prostu przeciągnąć separator, aby zmienić rozmiar sekcji przypiętych kart. Można także usunąć karty, klikając prawym przyciskiem myszy na karcie (lub wielu wybranych kartach) i wybierając usunięcie. Może to przyspieszyć działanie poprzez zmniejszenie użycia pamięci i procesora przez Firefoksa.

Druga zmiana, dostępna dla użytkowników z Polski, Włoch oraz Austrii, to automatyczne uzupełnianie adresów, czyli wygodne rozwiązanie zwłaszcza dla osób często zmieniających przeglądane witryny. Kolejna to obsługa większej ilości wyszukiwarek. Aby dodać niestandardową wyszukiwarkę, kliknij prawym przyciskiem myszy pole wyszukiwania obsługiwanej witryny i wybierz “Dodaj wyszukiwarkę”, aby ręcznie wprowadzić adres URL wyszukiwania. Alternatywnie można dokonać tego w ustawieniach.

Poprawce ulegają rozszerzenia Firefoxa. Można dostosować pasek narzędzi , korzystając z opcji usuwania skrótu rozszerzeń, co daje większą kontrolę nad przeglądarką. Gdy przycisk jest ukryty, możesz uzyskać dostęp do panelu rozszerzeń w dowolnym momencie z menu Firefoksa, klikając pozycję menu Rozszerzenia.

Ponadto tłumaczenie strony teraz priorytetowo traktuje tłumaczenie tylko treści znajdujących się w pobliżu bieżącego widoku, co poprawia szybkość i responsywność. Treści znajdujące się poza widokiem są pomijane, chyba że przewiniesz do nich, co zmniejsza niepotrzebne wykorzystanie zasobów.

Jak zwykle poprawiono kilka aspektów technicznych oraz związanych z bezpieczeństwem. A na koniec dodam, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, znika usługa Pocket.