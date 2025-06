Mozilla odchudza Firefoxa. Te usługi zostaną zamknięte

Dlaczego właściwie Mozilla zdecydowała się na taki krok? Odpowiedź jest dość enigmatyczna – aby bardziej skupić się na innych akcentach. Ale prawdziwy powód jest inny. Do zamknięcia wspomnianych elementów pozostało sporo czasu, więc nikt nie powinien być zaskoczony. A które konkretnie usługi “idą pod nóż”?

Firefox – co nas czeka? Zmiany, zawsze zmiany…

Pierwszą usługą, która zostanie zamknięta, jest Pocket – czyli możliwość odkładania do “kieszeni” tekstów do przeczytania później. Usługa, którą Mozilla kupiła w 2017 roku, przestanie działać 8 lipca bieżącego. Ale użytkownicy mają czas do 8 października, aby usunąć zapisane artykuły, zanim zostaną usunięte na zawsze. Druga usługa to Fakespot, który pomaga wyszukiwać śmieciowe recenzje produktów.

Jeśli chodzi o rozszerzenia, zostanie wyłączony Deep Fake Detector, informujący, czy fragment tekstu został napisany przez człowieka, czy przez chatbota AI. To narzędzie wykorzystało kombinację zastrzeżonego silnika ApolloDFT firmy Mozilla i modeli open source, takich jak ZipPy, aby wydać opinię na temat tego, co czytasz.

Do skasowania idzie też Orbit. Był wielkim eksperymentem Mozilli, który stawiał prywatność na pierwszym miejscu w AI. Był to dodatek do Firefoksa, który mógł podsumowywać artykuły i odpowiadać na pytania dotyczące zawartości strony internetowej bez wysyłania danych do osób trzecich. Prywatną, samodzielną konfigurację Orbit można zastąpić nowym paskiem bocznym wbudowanym bezpośrednio w Firefoksa, co pozwala na łączenie się z zewnętrznymi chatbotami, takimi jak ChatGPT i Gemini. Jednak dla użytkowników Orbit jest to nadal ogromna strata, ponieważ kluczową cechą usługi była prywatność. Monity były obsługiwane przez Mistral LLM (Mistral 7B) w instancji GCP Mozilli i nie były udostępniane innym firmom w celu szkolenia modeli.

Mozilla ciągle powtarza, że te cięcia są konieczne. Jako jedyna duża przeglądarka niebędąca własnością giganta technologicznego, jej zasoby są ograniczone – stąd potrzeba skoncentrowania gotówki i talentu inżynieryjnego na głównej przeglądarce Firefox, aby konkurować.