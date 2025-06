Mu! To nie krowa, a nowy agent Microsoftu, który może zmienić ustawienia Twojego Windowsa

Model języka Mu umożliwia działanie nowych agentów AI, którzy mogą kontrolować ustawienia Twojego komputera. Do jego działania konieczne jest posiadanie w maszynie NPU, a te póki co można znaleźć jak na razie tylko w urządzeniach Copilot+. A co potrafią jego agenci?

Mu usprawni Twoje życie codzienne

Agenci Mu będą mogli automatyzować i wykonywać zadania na Twoim komputerze – ale tylko wówczas, gdy udzielisz im odpowiednich uprawnień. Na przykład możesz wpisać w Ustawieniach “mój wskaźnik myszy jest za mały”, a agent AI w Ustawieniach przedstawi opcję zwiększenia rozmiaru wskaźnika myszy z 1 do 5. Pojawi się duży przycisk “Zastosuj”, który umożliwi włączenie sugerowanego ustawienia. No cóż, jak dla mnie to po prostu przerzucanie na SI kilku kliknięć myszką.

Agenci AI w Ustawieniach są teraz testowani wśród użytkowników Windows Insiders, którzy pobierają najnowsze kompilacje Windows 11 z kanału Dev. Mu został zaprojektowany przez Microsoft do wydajnego działania na NPU. Twórcy modelu wzięli pod uwagę ograniczenia tego typu procesora, jak limity pamięci, co ma przełożyć się na możliwość optymalnego wykorzystania sprzętu. Model ten wykorzystuje również wyłącznie operacje zoptymalizowane pod kątem NPU, aby uniknąć nieefektywności.

Czytaj też: Windows 11 – ustalono nowy standard punktu przywracania systemu

Wpis na blogu Microsoftu daje wgląd w to, jak opracowano Mu i jak gigant technologiczny zoptymalizował model, aby działał w ramach ograniczeń NPU. Vivek Pradeep, wiceprezes korporacyjny Microsoft i inżynier ds. nauk stosowanych w systemie Windows, omawia temat i dzieli się sporą ilością szczegółów. Jak powiedział: “Naszym celem było stworzenie w Ustawieniach agenta opartego na sztucznej inteligencji, który rozumie język naturalny i płynnie zmienia istotne ustawienia, których nie można cofnąć. Kluczowe stało się zintegrowanie tego agenta z istniejącym polem wyszukiwania, aby zapewnić płynne działanie użytkownika, wymagające bardzo niskiego opóźnienia dla wielu możliwych ustawień”.

Programiści Microsoftu przetestowali kilka modeli, ale potrzebowali czegoś mniejszego niż to, co było wcześniej dostępne, aby spełnić cele dotyczące opóźnień. Mu został opracowany i dostrojony, aby osiągnąć cele firmy. Osiągnął czas reakcji poniżej 500 milisekund, co jest zgodne z ustalonymi przez Microsoft celami dotyczącymi responsywnego i niezawodnego agenta w Ustawieniach, który można skalować do setek ustawień.